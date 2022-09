Η φτώχεια απειλεί τους Έλληνες – Πού ξοδεύουν τα λίγα χρήματά τους

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες της ΕΕ που παρουσιάζει αύξηση του ποσοστού φτώχειας την περίοδο 2019-2021, σύμφωνα με τη Eurostat.

Συνολικά το ποσοστό κινδύνου φτώχειας στην ΕΕ παρέμεινε σταθερό το 2021, ωστόσο η κατάσταση διέφερε μεταξύ των κρατών -μελών. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, συγκριτικά με τις αντίστοιχες τιμές προ-πανδημίας του 2019, σε πέντε χώρες καταγράφεται αύξηση του ποσοστού φτώχειας την περίοδο 2019-2021, με τέσσερις χώρες να βρίσκονται στη λιγότερο ευνοϊκή κατάσταση.

Ελλάδα, Κροατία, Λετονία και Ολλανδία, φαίνονται να παρουσιάζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Σε 11 κράτη μέλη, το ποσοστό φτώχειας ήταν σταθερό, και στα υπόλοιπα 7, εκτιμήθηκε ότι μειώθηκε: Βουλγαρία, Φινλανδία, Κύπρος, Γερμανία, Λιθουανία, Ρουμανία και Σουηδία.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, ο δείκτης πρόβλεψης φτώχειας για τη χώρα μας, είναι αυξητικός:

