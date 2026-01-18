Η Gen Z «συναντά» την εργασία μέσω Tinder, Bumble και Grindr

Οι παραδοσιακές μέθοδοι – αγγελίες με εκατοντάδες αιτήσεις, αυτοματοποιημένα φίλτρα επιλογής και LinkedIn – συχνά αποτυγχάνουν να προσφέρουν αμεσότητα και ανθρώπινη επαφή.

18 Ιαν. 2026 21:04
Σε μια αγορά εργασίας που γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστική και ασταθής, η Gen Z αναζητά νέους τρόπους για να βρει δουλειά και να κάνει επαγγελματικές γνωριμίες. Οι παραδοσιακές μέθοδοι – αγγελίες με εκατοντάδες αιτήσεις, αυτοματοποιημένα φίλτρα επιλογής και LinkedIn – συχνά αποτυγχάνουν να προσφέρουν αμεσότητα και ανθρώπινη επαφή.

Από το LinkedIn στις εφαρμογές γνωριμιών

Μπορεί το LinkedIn να παραμένει το επίσημο εργαλείο επαγγελματικής δικτύωσης, αλλά για πολλούς νεότερους χρήστες έχει γίνει χώρος υπερβολικής αυτοπροβολής, τυποποιημένων μηνυμάτων και αναπάντητων αιτήσεων.

Αντίθετα, εφαρμογές όπως Tinder, Hinge, Grindr και Bumble προσφέρουν άμεση ανταπόκριση: ένα match σημαίνει αμοιβαίο ενδιαφέρον, είτε αυτό είναι επαγγελματικό είτε όχι. Πολλοί χρήστες δηλώνουν στα προφίλ τους ότι αναζητούν επαγγελματικές συνδέσεις, ενώ άλλοι υπονοούν τις φιλοδοξίες τους μέσω τίτλων εργασίας ή εταιρειών. Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, περίπου 1 στους 3 χρήστες επαναχρησιμοποιεί τα προφίλ του για δημιουργία επαγγελματικών γνωριμιών.

Γιατί στρέφονται εκεί οι νέοι;

  • Αντιμετωπίζουν εργασιακή ανασφάλεια: κακοπληρωμένες θέσεις, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, burnout, αλγοριθμικά φίλτρα που αποκλείουν αιτήσεις χωρίς να διαβαστεί το βιογραφικό.

  • Προσωπικές συστάσεις και networking αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από τα τυπικά προσόντα.

  • Άμεση επικοινωνία και αντίδραση: ένα match προσφέρει αίσθηση αμοιβαίου ενδιαφέροντος που λείπει από τις παραδοσιακές πλατφόρμες.

Όρια, ρίσκα και ηθικά διλήμματα

Η πρακτική εγείρει ερωτήματα:

  • Πού τελειώνει η δικτύωση και πού αρχίζει η εκμετάλλευση;

  • Υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης ρόλων ή παρεξηγήσεων.

  • Το πλεονέκτημα δίνεται σε όσους πληρούν κοινωνικά ή αισθητικά πρότυπα, ενισχύοντας πιθανές ανισότητες.

Μια αναγκαστική και δημιουργική στρατηγική

Για πολλούς νέους, η αναζήτηση εργασίας μέσω dating apps δεν είναι μόνο δημιουργικότητα, αλλά απάντηση σε ένα σύστημα που συχνά αποτυγχάνει. Υπάρχουν επιτυχίες: συνεντεύξεις, συνεργασίες και μόνιμες θέσεις που ξεκίνησαν από ένα match. Για άλλους, όμως, αποτελεί ακόμα μια ψυχοφθόρα προσπάθεια στον κορεσμένο ψηφιακό κόσμο της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

