Η γυναίκα της viral kiss cam των Coldplay σπάει τη σιωπή της και απαντά για όσα ακολούθησαν

Η Κρίστιν Κάμποτ, η γυναίκα που βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς συζήτησης μετά το viral στιγμιότυπο στην kiss cam συναυλίας των Coldplay, μίλησε για πρώτη φορά εκτενώς για εκείνο το βράδυ και για όσα ακολούθησαν στη ζωή της. Η πρώην επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της Astronomer εμφανίστηκε στο podcast της Όπρα Γουίνφρεϊ, όπου επιχείρησε να δώσει τη δική της εκδοχή για τη σχέση της με τον τότε CEO της εταιρείας, Άντι Μπάιρον.

«Ο εν διαστάσει σύζυγός μου ήταν κι εκεί»

Σύμφωνα με όσα είπε, την περίοδο εκείνη βρισκόταν ήδη σε διάσταση με τον σύζυγό της, ο οποίος —όπως υποστήριξε— γνώριζε τη στενή επαγγελματική της σχέση με τον Μπάιρον. Η ίδια αποκάλυψε πως ενημερώθηκε από την κόρη της ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της βρισκόταν επίσης στη συναυλία, κάτι που την έκανε για λίγο να σκεφτεί πόσο άβολο θα ήταν αν τη συναντούσε εκεί με τον συνεργάτη της.

Όπως ανέφερε, τελικά θεώρησε ότι μέσα σε ένα στάδιο με δεκάδες χιλιάδες κόσμο μια τέτοια συνάντηση ήταν μάλλον απίθανη. Παράλληλα επέμεινε ότι ο σύζυγός της γνώριζε ήδη πως με τον Μπάιρον συνεργάζονταν πολύ στενά, μοιράζονταν επαγγελματικό χρόνο και συχνά έβγαιναν μαζί και μετά τη δουλειά, κάτι που —κατά την ίδια— δεν ήταν ασυνήθιστο για το περιβάλλον στο οποίο εργαζόταν.

Το βίντεο που άλλαξε τα πάντα

Το σύντομο βίντεο από τη συναυλία, που κατέγραψε το ζευγάρι στην kiss cam, μετατράπηκε γρήγορα σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα viral στιγμιότυπα, προκαλώντας τεράστιο κύμα σχολίων και εικασιών. Μετά τη δημοσιοποίησή του, τόσο η Κάμποτ όσο και ο Άντι Μπάιρον αποχώρησαν από την Astronomer, ενώ η ίδια έχει δηλώσει ότι έκτοτε έχει δεχθεί σφοδρή διαδικτυακή επίθεση και δυσκολεύεται να βρει νέα εργασία.

Η Κάμποτ περιέγραψε ότι μετά το περιστατικό δεχόταν εκατοντάδες κλήσεις, ακόμη και απειλές, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο πώς μια προσωπική στιγμή μετατράπηκε σε παγκόσμιο θέαμα. Σε αυτό το πλαίσιο, κατηγόρησε τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ότι οικοδομούν κέρδη πάνω σε στιγμές ανθρώπινης αδυναμίας και δημόσιας έκθεσης.

«Τα social media τρέφονται από τον πόνο»

Στη συνέντευξή της, η πρώην διευθύντρια HR υποστήριξε ότι κάθε like, κοινοποίηση και κλικ ενισχύει έναν μηχανισμό που μετατρέπει τον προσωπικό πόνο σε οικονομικό όφελος για τις τεχνολογικές εταιρείες. Όπως είπε, όσο περισσότερο κάποιος διασύρεται δημόσια, τόσο περισσότερο ενισχύεται η ψηφιακή οικονομία της προσοχής.

Η ίδια άφησε επίσης αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε δημόσια, επισημαίνοντας ότι δέχθηκε ιδιαίτερα σκληρούς και συχνά σεξιστικούς χαρακτηρισμούς, ενώ ο δημόσιος διάλογος γύρω από την υπόθεση πήρε διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από το ίδιο το γεγονός. Μέσα από αυτή την πρώτη μεγάλη δημόσια παρέμβαση, προσπάθησε να μεταφέρει τη συζήτηση από το κουτσομπολιό στη σκοτεινή πλευρά της viral κουλτούρας.

