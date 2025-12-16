Η γυναικεία μορφή ως εσωτερικό τοπίο: Η έκθεση «morphe» του Νικόλα Γερασιμόπουλου στο Ciel
Τη γυναικεία παρουσία ως πεδίο στοχασμού, μνήμης και συγκίνησης εξερευνά ο Νικόλας Γερασιμόπουλος στη νέα του ατομική έκθεση με τίτλο «morphe», που παρουσιάζεται στον χώρο τέχνης Ciel, στην Κηφισιά. Ένα σύνολο έργων που προσεγγίζει τη μορφή όχι ως αναπαράσταση, αλλά ως εμπειρία.
Γυναίκες: μητέρες, αδελφές, θυγατέρες, φίλες, σύντροφοι. Παρουσίες οικείες και ταυτόχρονα ανεξάντλητες, που διατρέχουν τη ζωή και τη μνήμη μας. Στη νέα του ατομική έκθεση «morphe», ο Νικόλας Γερασιμόπουλος επιχειρεί μια ζωγραφική προσέγγιση της γυναικείας μορφής όχι με όρους περιγραφής, αλλά με όρους εσωτερικής αναζήτησης.
Τα έργα που παρουσιάζονται στο Ciel συνθέτουν ένα εικαστικό σώμα όπου η μορφή μοιάζει να αναδύεται, να διαλύεται και να επανεμφανίζεται. Οι φιγούρες δεν ορίζονται από καθαρές γραμμές ή αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά· αντίθετα, συγκροτούνται μέσα από χειρονομίες, υφές, στρώσεις χρώματος και υλικού, δημιουργώντας μια αίσθηση κίνησης και μετάβασης.
Η γυναικεία παρουσία λειτουργεί εδώ ως σημείο συνάντησης αντιθέσεων: τρυφερότητα και δύναμη, σταθερότητα και ρευστότητα, σιωπή και ένταση. Ο Νικόλας Γερασιμόπουλος δεν επιχειρεί να «ερμηνεύσει» τη γυναίκα, αλλά να καταγράψει τη δόνηση που αφήνει η παρουσία της στον χώρο και στον χρόνο.
Στη morphe, το σώμα γίνεται φορέας βιώματος και όχι ένα αντικείμενο θέασης. Κάθε έργο μοιάζει να αφηγείται μια εσωτερική κατάσταση, μια μνήμη ή ένα συναίσθημα, χωρίς να το κατονομάζει. Η ζωγραφική πράξη λειτουργεί ως διαδικασία προσέγγισης του άρρητου, του εύθραυστου, του σύνθετου.
Info έκθεσης
Τίτλος: morphe
Καλλιτέχνης: Νικόλας Γερασιμόπουλος
Χώρος: Ciel, Κοδρού 5, Κηφισιά
Εγκαίνια: Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, 19:30
Διάρκεια: 19 – 27 Δεκεμβρίου
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News