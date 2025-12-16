Η γυναικεία μορφή ως εσωτερικό τοπίο: Η έκθεση «morphe» του Νικόλα Γερασιμόπουλου στο Ciel

Γυναίκες: μητέρες, αδελφές, θυγατέρες, φίλες, σύντροφοι. Παρουσίες οικείες και ταυτόχρονα ανεξάντλητες, που διατρέχουν τη ζωή και τη μνήμη μας. Στη νέα του ατομική έκθεση «morphe», ο Νικόλας Γερασιμόπουλος επιχειρεί μια ζωγραφική προσέγγιση της γυναικείας μορφής όχι με όρους περιγραφής, αλλά με όρους εσωτερικής αναζήτησης.

Τα έργα που παρουσιάζονται στο Ciel συνθέτουν ένα εικαστικό σώμα όπου η μορφή μοιάζει να αναδύεται, να διαλύεται και να επανεμφανίζεται. Οι φιγούρες δεν ορίζονται από καθαρές γραμμές ή αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά· αντίθετα, συγκροτούνται μέσα από χειρονομίες, υφές, στρώσεις χρώματος και υλικού, δημιουργώντας μια αίσθηση κίνησης και μετάβασης.

Η γυναικεία παρουσία λειτουργεί εδώ ως σημείο συνάντησης αντιθέσεων: τρυφερότητα και δύναμη, σταθερότητα και ρευστότητα, σιωπή και ένταση. Ο Νικόλας Γερασιμόπουλος δεν επιχειρεί να «ερμηνεύσει» τη γυναίκα, αλλά να καταγράψει τη δόνηση που αφήνει η παρουσία της στον χώρο και στον χρόνο.

Στη morphe, το σώμα γίνεται φορέας βιώματος και όχι ένα αντικείμενο θέασης. Κάθε έργο μοιάζει να αφηγείται μια εσωτερική κατάσταση, μια μνήμη ή ένα συναίσθημα, χωρίς να το κατονομάζει. Η ζωγραφική πράξη λειτουργεί ως διαδικασία προσέγγισης του άρρητου, του εύθραυστου, του σύνθετου.

Info έκθεσης

Τίτλος: morphe

Καλλιτέχνης: Νικόλας Γερασιμόπουλος

Χώρος: Ciel, Κοδρού 5, Κηφισιά

Εγκαίνια: Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, 19:30

Διάρκεια: 19 – 27 Δεκεμβρίου

