Η ιαπωνική 5λεπτη ρουτίνα που ενεργοποιεί τον κορμό και βάζει το σώμα σε κίνηση

Μετά το ιαπωνικό περπάτημα, μια ακόμη fitness τάση από την Ιαπωνία κερδίζει έδαφος ανάμεσα σε όσους αναζητούν μια σύντομη αλλά στοχευμένη μορφή άσκησης. Πρόκειται για τη μέθοδο Sakuma, ένα πρόγραμμα πέντε λεπτών που βασίζεται σε απλές ασκήσεις και φέρει την υπογραφή του Ιάπωνα προπονητή Kenichi Sakuma.

Η λογική της συγκεκριμένης ρουτίνας είναι ξεκάθαρη: λίγος χρόνος, καμία ανάγκη για εξοπλισμό και κινήσεις που στοχεύουν σε βασικές μυϊκές ομάδες. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της μεθόδου, η καθημερινή ενεργοποίηση μυών που μένουν συχνά αδρανείς λόγω καθιστικής ζωής μπορεί να βοηθήσει τόσο στη βελτίωση της στάσης του σώματος όσο και στη συνολική φυσική κατάσταση.

Το πρόγραμμα αποτελείται από πέντε ασκήσεις του ενός λεπτού, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να δουλεύουν τον κορμό, τους κοιλιακούς, τη μέση, τους γλουτούς και τους μηρούς. Αν και οι κινήσεις μοιάζουν εύκολες με την πρώτη ματιά, απαιτούν έλεγχο, ακρίβεια και συνέπεια για να αποδώσουν.

Τι υπόσχεται η μέθοδος Sakuma

Η ιαπωνική αυτή ρουτίνα παρουσιάζεται ως μια πρακτική λύση για όσους δυσκολεύονται να εντάξουν μεγαλύτερης διάρκειας άσκηση στο πρόγραμμά τους. Ο βασικός της στόχος δεν είναι απλώς η καύση θερμίδων, αλλά κυρίως η ενεργοποίηση του σώματος, η ενδυνάμωση του κορμού και η καλύτερη ευθυγράμμιση της στάσης.

Το πλεονέκτημά της είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν από όλους, είτε πρόκειται για αρχάριους είτε για άτομα που ήδη γυμνάζονται αλλά θέλουν ένα σύντομο καθημερινό πρόγραμμα συντήρησης.

Οι 5 βασικές ασκήσεις βήμα-βήμα

1. Πίεση ποδιών σε ύπτια θέση

Η άσκηση ξεκινά με το σώμα ξαπλωμένο ανάσκελα και τα πόδια τεντωμένα. Οι αστράγαλοι σταυρώνουν και τα πόδια πιέζονται δυνατά μεταξύ τους, ενώ τα χέρια τοποθετούνται πίσω από το κεφάλι.

Η σύσφιξη διαρκεί περίπου έξι δευτερόλεπτα, ακολουθεί σύντομη χαλάρωση και η κίνηση επαναλαμβάνεται.

Πού στοχεύει: κάτω κοιλιακούς, μηρούς και σταθεροποίηση κορμού.

2. Καθιστή ενεργοποίηση κοιλιακών

Σε αυτή την κίνηση, το άτομο κάθεται στο πάτωμα με τα πόδια τεντωμένα μπροστά. Τα χέρια σταυρώνουν στο στήθος και τα πόδια σηκώνονται ελαφρώς από το έδαφος.

Η θέση κρατιέται για λίγα δευτερόλεπτα πριν το σώμα επιστρέψει στην αρχική του στάση.

Πού στοχεύει: κοιλιακούς και στήριξη της μέσης.

3. Superman για πλάτη και γλουτούς

Η άσκηση εκτελείται μπρούμυτα, με τα χέρια και τα πόδια να σηκώνονται ταυτόχρονα από το έδαφος.

Το σώμα μένει για λίγο σε αυτή τη θέση και στη συνέχεια επιστρέφει αργά.

Πού στοχεύει: πλάτη, γλουτούς και βελτίωση της στάσης σώματος.

4. Σύσφιξη γοφών με μαξιλάρι

Η άσκηση γίνεται ανάσκελα, με λυγισμένα γόνατα και ένα μαξιλάρι ανάμεσά τους. Το σώμα πιέζει το μαξιλάρι, ενώ τα γόνατα ανοίγουν αργά προς τα έξω με ελεγχόμενη κίνηση.

Πού στοχεύει: έσω μηρούς και σταθερότητα της λεκάνης.

5. Όρθια στροφή κορμού

Η τελευταία άσκηση γίνεται σε όρθια θέση. Το ένα γόνατο ανεβαίνει περίπου στις 90 μοίρες και ο κορμός στρίβει αργά προς την αντίθετη πλευρά.

Η θέση κρατιέται για λίγο και στη συνέχεια η άσκηση επαναλαμβάνεται από την άλλη πλευρά.

Πού στοχεύει: μέση, ισορροπία και έλεγχο του κορμού.

Γιατί ξεχωρίζει αυτή η ρουτίνα

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι δεν απαιτεί εξοπλισμό, πέρα ίσως από ένα μαξιλάρι σε μία μόνο άσκηση. Παράλληλα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερο χώρο, κάτι που την κάνει εύκολη για εφαρμογή στο σπίτι.

Επίσης, απευθύνεται σε όσους θέλουν να εντάξουν την κίνηση στην καθημερινότητά τους χωρίς πίεση χρόνου. Η διάρκεια των πέντε λεπτών λειτουργεί σαν ένα ρεαλιστικό βήμα για ανθρώπους που δυσκολεύονται να ακολουθήσουν πιο απαιτητικά προγράμματα.

Τι χρειάζεται προσοχή

Παρότι η μέθοδος παρουσιάζεται ως απλή, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται βιαστικά ή μηχανικά. Το κλειδί βρίσκεται στον έλεγχο της κίνησης και στη σωστή εκτέλεση. Όταν οι ασκήσεις γίνονται πρόχειρα, χάνεται μεγάλο μέρος του οφέλους.

Επίσης, καλό είναι να αντιμετωπίζεται ως μια μορφή καθημερινής ενεργοποίησης και όχι ως «μαγική λύση» για γρήγορο αδυνάτισμα ή θεαματική αλλαγή σώματος.

Το συμπέρασμα

Η μέθοδος Sakuma δεν υπόσχεται θαύματα από τη μία μέρα στην άλλη. Προτείνει όμως μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση: λίγα λεπτά καθημερινής, σωστής κίνησης που μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να ενεργοποιηθεί, να σταθεί καλύτερα και να δουλέψει πιο ουσιαστικά τους μυς του κορμού.

Σε μια εποχή όπου η πολύωρη καθιστική ζωή έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας, ακόμη και ένα σύντομο πρόγραμμα όπως αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως μια μικρή αλλά σταθερή επένδυση στη φυσική κατάσταση.

