Η ιδανική θερμοκρασία στο σερβίρισμα κάνει τη διαφορά στο κρασί

Υπάρχουν κάποιοι κανόνες για το σερβίρισμα κρασιού. Ένας από αυτούς είναι και η σωστή θερμοκρασία. Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία στην οποία φυλάσσεται ένα κρασί δεν είναι ίδια με εκείνη στην οποία πρέπει να σερβίρεται. Πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες που δεν σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. Μάλιστα, η σωστή θερμοκρασία σερβιρίσματος είναι καθοριστική για την εμπειρία που προσφέρει ένα κρασί. Ανάλογα με το πόσο ζεστό ή κρύο είναι, μεταβάλλονται τα αρώματα, η γεύση και η υφή του.

Ιδανικές θερμοκρασίες σερβιρίσματος ανά κατηγορία κρασιού

Γλυκά κρασιά: Καλό είναι να σερβίρονται καλά παγωμένα, μεταξύ 6°C και 8°C. Αν σερβιριστούν πιο ζεστά, χάνουν τη φρεσκάδα τους και δίνουν την αίσθηση ότι είναι βαριά ή υπερβολικά γλυκά.

Αφρώδη κρασιά: Οι ιδανικές θερμοκρασίες είναι από 6°C έως 10°C. Τα πιο φρουτώδη και ελαφριά αφρώδη καλύτερα είναι να σερβίρονται στο κάτω άκρο (6°C), ενώ τα πιο πολύπλοκα αφρώδη τύπου Σαμπάνιας αναδεικνύονται καλύτερα στο πάνω θερμοκρασιακό όριο.

Λευκά και Ροζέ:

Τα πιο ελαφριά, όπως ένα Μοσχοφίλερο, σερβίρονται στους 7°C–10°C.

Όσα έχουν πιο γεμάτο σώμα, όπως ένα βαρελάτο Βιδιανό, σερβίρονται στους 10°C–13°C.

Ερυθρά:

Ελαφριά κόκκινα

(π.χ. Beaujolais Nouveau): 13°C.

Με ήπιες ταννίνες (π.χ. Βλάχικο): 14°C–15°C.

Μέτριες προς τα επάνω ταννίνες (π.χ. Αγιωργίτικο, Merlot): 16°C–17°C.

Πλούσια σε ταννίνες (π.χ. Ξινόμαυρο): 18°C.

Ενισχυμένα κρασιά: Εδώ τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, καθώς πρέπει να συνυπολογιστούν ταυτόχρονα η γλυκύτητα, οι ταννίνες και το αλκοόλ.

Fino και Manzanilla Sherry: 10°C–12°C.

Tawny Port και Oloroso Sherry: 14°C–15°C.

Vintage Port: 16°C–18°C.

Πώς ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία

Η καλύτερη λύση για να σερβίρουμε το κρασί στην ιδανική θερμοκρασία είναι να χρησιμοποιούμε ειδικά ψυγεία συντήρησης. Αυτό ισχύει και για τα κόκκινα κρασιά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η γνωστή φράση «σερβίρεται σε θερμοκρασία δωματίου» συχνά μπερδεύει, γιατί το καλοκαίρι το δωμάτιο μπορεί να έχει πάνω από 22°C.

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι από τη στιγμή που το κρασί βγει από το ψυγείο, μέχρι να φτάσει στο ποτήρι, θα ζεσταθεί. Γι’ αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, καλό είναι να το βγάζουμε λίγο πιο κρύο απ’ όσο θέλουμε να το πιούμε.

Η σαμπανιέρα είναι ιδανική για γλυκά, αφρώδη, αλλά και για ελαφριά λευκά ή ροζέ κρασιά, ειδικά το καλοκαίρι που η ζέστη ανεβάζει τη θερμοκρασία τους πολύ γρήγορα. Τον χειμώνα το πρόβλημα είναι μικρότερο, αλλά και πάλι χρειάζεται σωστός έλεγχος θερμοκρασίας για να φτάσει το κρασί στο ποτήρι όπως πρέπει.

