Η Ημερίδα Εξυπηρέτησης Πελάτη επιστρέφει στην Πάτρα  

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), στο πλαίσιο της αποστολής του για την ενίσχυση της κουλτούρας εξυπηρέτησης στην Ελλάδα, διοργανώνει για ένατη συνεχόμενη χρονιά την Ημερίδα Εξυπηρέτησης Πελάτη στην Πάτρα, τη Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Επιμελητηρίου Αχαΐας και προσφέρεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στους συμμετέχοντες.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, φορείς αλλά και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για την αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης. Μέσα από εισηγήσεις, καλές πρακτικές και διαδραστικές παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ανταλλάξουν απόψεις με εξειδικευμένα στελέχη του χώρου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και το έντυπο δήλωσης συμμετοχής είναι διαθέσιμα εδώ.

Για την καλύτερη οργάνωση και ροή της Ημερίδας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εγκαίρως τη δήλωση συμμετοχής τους, είτε ως εκπρόσωποι επιχειρήσεων, είτε ατομικά, αποστέλλοντάς την ηλεκτρονικά στο info@customerservice.gr .

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



