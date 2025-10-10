Η Ιωάννα Τούνη για τη νέα σχέση και τον γιο της

Μέσω διαδικτυακού μηνύματος η Ιωάννα Τούνη επιβεβαιώσε πως βρίσκεται σε νέα σχέση.

Τα ξημερώματα δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, με τα οποία επιβεβαιώνει πως τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε σχέση.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκαν βίντεο από την βάπτιση, όπου ήταν κουμπάρα, και επέλεξε να έχει τον σύντροφό της στο πλευρό της. Η Ιωάννα Τούνη υπογράμμισε σε έντονο ύφος πως δεν ήταν επιλογή της να δημοσιοποιήσει αυτή τη σχέση, αν και την βλέπει σοβαρά. Τους τελευταίους μήνες συνειδητά δεν δημοσίευσε φωτογραφίες από τα κοινά τους ταξίδια στην Αμερική και την Αντίπαρο, ενώ πάντα σε δημόσιους χώρους ήταν προσεκτικοί για να αποφύγουν τις κάμερες.

Όπως αποκάλυψε ο Ρόμπι είναι ο εφηβικός της έρωτας, γνωρίζονται χρόνια και έχουν κοινές παρέες.

Σχολίασε μάλιστα και κάποια σχόλια για το γεγονός ότι έπιανε το χέρι του συντρόφου της, ενώ είχε αγκαλιά τον γιο της.

«Ο γιος μου είναι προτεραιότητα. Όπου είμαι εγώ, είναι και αυτός. Το ξέρουν όλοι οι φίλοι μου και ο σύντροφός μου» είπε σε άλλο σημείο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



