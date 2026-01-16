Η ισχύς είναι αποτροπή

Η υποδοχή της πρώτης φρεγάτας Belharra -μιας υπερσύγχρονης αμυντικής πλατφόρμας στρατηγικής σημασίας- είναι η απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα παίρνει πλέον στα σοβαρά την αποτροπή και την προστασία των θαλασσίων συνόρων της.

Αντίθετα με παλαιότερες θεωρίες περί «θάλασσας χωρίς σύνορα», που υποτίμησαν τις τουρκικές απειλές και προέτρεπαν στην ανάληψη αβέβαιου ρίσκου, η χώρα επενδύει σήμερα σε σύγχρονα αμυντικά συστήματα και τεχνολογία.

Η νέα φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού στέλνει μήνυμα ότι η ασφάλεια δεν είναι θεωρία.

Είναι ισχύς, ετοιμότητα και στρατηγική αποφασιστικότητα, όχι αόριστες διπλωματικές ευχές σε έναν μεταβαλλόμενο και επικίνδυνο κόσμο.