Η κακοκαιρία KRISTIN θα (μας) ζορίσει το σαββατοκύριακο

Τις επόμενες ώρες και έως το πρωί αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Θράκη και στην ανατολική νησιωτική χώρα

Η κακοκαιρία KRISTIN θα (μας) ζορίσει το σαββατοκύριακο
29 Ιαν. 2026 19:00
Pelop News

Πλέον προς τα ανατολικά και με τάση εξασθένησης κινείται η κακοκαιρία KRISTIN, όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, τις επόμενες ώρες και έως το πρωί αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Θράκη και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

«Το τελευταίο πλοίο έφτασε πριν 13 ημέρες», λέει η δήμαρχος της Γαύδου, το νησί στην απομόνωση!

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει, διατηρούνται οι θυελλώδεις δυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι στα ανατολικά και νότια πελάγη, με τις συνθήκες να παραμένουν δυσμενείς μέχρι τις πρωινές ώρες.

Καιρική ανάπαυλα την Παρασκευή
Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι η Παρασκευή θα είναι γενικά μια ημέρα καιρικής ανάπαυλας, με τα φαινόμενα να υποχωρούν και τις συνθήκες να βελτιώνονται πρόσκαιρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Νέα κακοκαιρία από το Σάββατο το βράδυ
Κι όμως, όπως προειδοποιεί, το σαββατοκύριακο διαφαίνεται νέα επιδείνωση του καιρού. Η επόμενη κακοκαιρία χαρακτηρίζεται «ζόρικη» και αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά, με πιο ισχυρά φαινόμενα. Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξή της αναμένονται με νεότερη ενημέρωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:11 MRB: Η Καρυστιανού αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη υποστηρίζει το 30%!
20:01 «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ
19:51 Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για μια εβδομάδα
19:41 Αποκάλυψη Politico: Κορυφαίος αξιωματούχος της ΕΕ έπαιρνε… δώρα από το Κατάρ και απολύθηκε
19:31 Γεωργιάδης: Σε καλή κλινική κατάσταση οι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ
19:21 Καιρός: Έρχονται χιόνια στα βόρεια ορεινά, βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές
19:11 «Είμαι ράκος, συντετριμμένος, χάλια ψυχολογικά, βιώνω ένα σοκ», ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα προς τους εργαζόμενους
19:00 Η κακοκαιρία KRISTIN θα (μας) ζορίσει το σαββατοκύριακο
18:52 Μαθητές απεγκλωβίστηκαν από Δημοτικό, πλημμύρες στον Έβρο από την έντονη βροχόπτωση, ΒΙΝΤΕΟ
18:49 Κοντά σε Μασούρα η Παναχαϊκή, το παλεύει για άλλους δύο
18:41 «Στην ουσία επικρατούσε ένα μπάχαλο. Κούραση, πρόνοια για τους εργαζόμενους καμία», μαρτυρία για «Βιολάντα»
18:31 Το «αντίο» του ΝΟΠ στον Πέτρο Καθρέπτα
18:21 Τραγωδία στη Ρουμανία: Επέστρεψε στην Ελλάδα από την Τιμισοάρα το C130 που παρέλαβε τις επτά σορούς των οπαδών
18:11 Αυτός είναι ο νέος γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3
18:05 Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στην Ακτή Δυμαίων μετά την ισχυρή βροχόπτωση BINTEO drone
18:00 Εργατικά δυστυχήματα χωρίς τέλος: «Δεν φταίει η κακιά στιγμή» λέει ο Δ. Μαρμούτας
17:51 «Το τελευταίο πλοίο έφτασε πριν 13 ημέρες», λέει η δήμαρχος της Γαύδου, το νησί στην απομόνωση!
17:40 «Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου», συγκλονιστικές στιγμές στην κηδεία θύματος στη «Βιολάντα»
17:31 ΕΟΔΥ: Δώδεκα θάνατοι και 649 εισαγωγές λόγω γρίπης την τελευταία εβδομάδα
17:20 «Βιολάντα»: «Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν» θρήνος και βαρύ πένθος στις κηδείες των τριών θυμάτων της τραγωδίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ