Η κακοκαιρία στην Πάτρα αποκάλυψε μια απροστάτευτη πόλη: Μόνιμα προβλήματα χωρίς λύσεις

Κάτοικοι, επιχειρηματίες και αρμόδιοι φορείς παραμένουν σε εγρήγορση –  Πλημμύρες, δέντρα εκριζωμένα και η πλαζ… λιμνοθάλασσα

Σε κανάλι της Βενετίας μετατράπηκε και πάλι η οδός Ποσειδώνος στο Ρίο
03 Φεβ. 2026 14:00
Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε την Πάτρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο τμήμα της παραλιακής ζώνης. Η Ακτή Δυμαίων και η παραλιακή του Ρίου βρέθηκαν και πάλι στο επίκεντρο των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ μικρές ζημιές καταγράφηκαν σε καταστήματα, οικίες και δημόσιους χώρους.

Μία επιχείρηση πλημμύρισε, με τους ιδιοκτήτες να προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν. Στην παραλιακή του Ρίου, τα κύματα που έφτασαν σε ύψος αρκετών μέτρων, μαζί με τους ισχυρούς ανέμους, μετέτρεψαν την οδό Ποσειδώνος σε κανάλι της Βενετίας. «Η εικόνα είναι σοκαριστική» λέει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» η Μαρία Γαλαριώτη, κάτοικος και καθηγήτρια. «Η παραλία έχει σχεδόν εξαφανιστεί κάτω από τα νερά και τα κύματα. Για ακόμα μια φορά βλέπουμε ότι τα έργα προστασίας δεν επαρκούν. Σε κάθε κακοκαιρία έχουμε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο».

Η κατάρρευση της ακτογραμμής στην πλαζ συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό

Στην Πλαζ, η παραλία έχει μετατραπεί για μία ακόμα φορά σε λιμνοθάλασσα, με τα κύματα να καταστρέφουν σημαντικά τμήματα της αμμουδιάς και της οδοποιίας. Κάτοικοι και επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι η αμμοληψία που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια από τον Δήμο, πλησίον του Φάρου, έχει αλλοιώσει τη φυσική μορφολογία της παραλίας, ενισχύοντας την ευαισθησία της σε πλημμυρικά φαινόμενα: «Εχουμε καταγγείλει την κατάσταση εδώ και καιρό, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα».

Τα πλημμυρικά φαινόμενα συνοδεύτηκαν από ισχυρούς ανέμους. Δέντρα ξεριζώθηκαν ή έσπασαν σε περιοχές, όπως Ψαθόπυργο, Τσουκαλέικα και Καμίνια, ενώ η συρρίκνωση της ακτογραμμής γίνεται κάθε χρόνο και πιο ορατή.

Βγήκε στην παραλία, η θάλασσα στην πλαζ

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς εστιάζει στην Ακτή Δυμαίων, για την οποία πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων και του Οργανισμού Λιμένος Πατρών. Οπως τόνισε, «το σχέδιο αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων θα κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες, αφού κατά την εξέταση των τεχνικών δεδομένων διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα συνδέεται κυρίως με τον παλαιό παντορροϊκό αγωγό της περιοχής».

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν εναλλακτικά σενάρια και λύσεις που περιλαμβάνουν ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας, βελτίωση της διάταξης των φρεατίων και παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο, ώστε να αποφευχθούν νέες καταστροφές. Οπως τονίστηκε, η συνεργασία Δήμου, Περιφέρειας και Οργανισμού Λιμένος είναι κρίσιμη για να προστατευτούν η περιοχή και οι επιχειρήσεις που πλήττονται επανειλημμένα.

Οι άνεμοι παρέσυραν τους κάδους ανακύκλωσης στον Ρίον και ξέβρασαν τη θάλασσα μπροστά στα καταστήματα

Συνολικά, η κακοκαιρία αποκάλυψε, για ακόμα μια φορά, τα προβλήματα υποδομής στην Πάτρα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συντονισμένη και άμεση παρέμβαση. Οι πλημμύρες στην Ακτή Δυμαίων, οι καταρρεύσεις στην παραλιακή του Ρίου και η μεταμορφωμένη σε λιμνοθάλασσα Πλαζ δεν αποτελούν μεμονωμένα φαινόμενα, αλλά αποτέλεσμα χρόνιων παρεμβάσεων και ανεπαρκών έργων προστασίας. Κάτοικοι, επιχειρηματίες και αρμόδιοι φορείς παραμένουν σε εγρήγορση, με την ελπίδα ότι οι επόμενες βροχοπτώσεις δεν θα προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές.

