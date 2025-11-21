Η Κατάργηση του ΦΠΑ ως Μοχλός Πραγματικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτονομίας

Η δημόσια συζήτηση για τη φορολογία στην Ελλάδα παραμένει εγκλωβισμένη σε λεπτομέρειες, τεχνικές ρυθμίσεις και διορθωτικές παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα δεν έγκειται στους φορολογικούς συντελεστές, αλλά στην ίδια την αρχιτεκτονική του φορολογικού συστήματος.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο πιο διαδεδομένος έμμεσος φόρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει εξελιχθεί σε μηχανισμό κεντρικής αφαίμαξης της οικονομίας, πλήττοντας δυσανάλογα τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα και αποδυναμώνοντας τις τοπικές κοινωνίες.

Ήρθε η στιγμή να τεθεί στο τραπέζι μια ριζική, αλλά βαθιά λογική πρόταση: η αντικατάσταση του ΦΠΑ με Τοπικά Αναπτυξιακά Τέλη (ΤΑΤ), τα οποία θα παραμένουν εξολοκλήρου στις τοπικές κοινωνίες και θα κατευθύνονται απευθείας σε έργα, υποδομές και ουσιαστική ανάπτυξη.

Ο ΦΠΑ δεν είναι ουδέτερος φόρος – Είναι αντικίνητρο για την ανάπτυξη

Θεωρητικά, ο ΦΠΑ επιβαρύνει την κατανάλωση. Στην πράξη όμως, λειτουργεί ως φόρος επί της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Ο επαγγελματίας προπληρώνει ΦΠΑ στις προμήθειες, περιμένοντας να τον εισπράξει από τους πελάτες, ενώ συχνά καλείται να τον αποδώσει στο κράτος προτού καν εισπράξει τα αντίστοιχα ποσά.

Αυτό δημιουργεί χρόνιες, ασφυκτικές πιέσεις στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις — δηλαδή, στον πυρήνα της ελληνικής οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες πολυεθνικές εκμεταλλεύονται ειδικά τελωνειακά καθεστώτα, απαλλαγές ΦΠΑ και πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση. Διαχειρίζονται τον ΦΠΑ ως εργαλείο ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης, ενώ οι μικροί επιχειρηματίες τον βιώνουν ως διαρκή απειλή ρευστότητας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα δύο ταχυτήτων, που ενισχύει τις μεγάλες αλυσίδες και αποδυναμώνει τους μικρούς παραγωγούς και εμπόρους.

Τοπικές κοινωνίες χωρίς πόρους = κοινωνίες χωρίς ανάπτυξη

Κάθε ευρώ ΦΠΑ που αποδίδεται στο κεντρικό ταμείο, είναι ένα ευρώ που δεν επενδύεται τοπικά. Δεν χτίζει σχολεία, δεν βελτιώνει οδικές υποδομές, δεν ενισχύει τις τοπικές επιχειρήσεις, ούτε ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής.

Οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν καλύτερα από κάθε υπουργείο ή κεντρική υπηρεσία τα προβλήματα και τις προτεραιότητές τους. Ξέρουν πού πονάνε, τι λείπει και τι πρέπει να γίνει για να δημιουργηθεί πραγματική ανάπτυξη.

Ωστόσο, χωρίς οικονομική αυτονομία, παραμένουν εξαρτημένες από αργές, γραφειοκρατικές και συχνά αναποτελεσματικές κεντρικές διαδικασίες.

Η πρόταση: Τοπικά Αναπτυξιακά Τέλη αντί του ΦΠΑ

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση βασίζεται σε μία καθαρή και δίκαιη αρχή: τα χρήματα πρέπει να παραμένουν στην κοινωνία που τα παράγει.

Αντί για ΦΠΑ:

Εφαρμόζεται ένα Τοπικό Αναπτυξιακό Τέλος (ΤΑΤ) στο επίπεδο δήμου ή περιφέρειας. Τα έσοδα παραμένουν 100% στην τοπική κοινωνία. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για έργα υποδομής, κοινωνικές παροχές και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Με διαφάνεια, λογοδοσία και συμμετοχή των πολιτών, το ΤΑΤ μπορεί να μετατραπεί σε ισχυρό εργαλείο τοπικής αναγέννησης.

«Πώς θα χρηματοδοτηθεί το κράτος;» – Η απάντηση είναι ήδη μπροστά μας

Το κράτος διαθέτει ήδη ένα πλούσιο φορολογικό οπλοστάσιο για τη χρηματοδότηση των βασικών του λειτουργιών όπως η υγεία, η άμυνα, η παιδεία, η κοινωνική προστασία. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

Φόρους εισοδήματος

Φόρους περιουσίας

Φόρους καυσίμων και ενέργειας

Ειδικούς φόρους κατανάλωσης

Φόρους μεταφορών και περιβάλλοντος

Φορολογία υπεραξίας, κερδών και μερισμάτων

Το ζήτημα δεν είναι η έλλειψη εσόδων, αλλά η αναποτελεσματική και άδικη κατανομή τους.

Η πραγματική ανάπτυξη ξεκινά από την τοπική οικονομία

Ανάπτυξη δεν είναι οι δείκτες του ΑΕΠ στις τηλεοράσεις. Είναι οι νέες θέσεις εργασίας στη γειτονιά. Είναι οι μικρές επιχειρήσεις που επιβιώνουν. Είναι τα έργα που ολοκληρώνονται και οι υποδομές που βελτιώνονται.

Με την εφαρμογή Τοπικών Αναπτυξιακών Τελών:

οι πόροι παραμένουν στην κοινότητα,

η οικονομία αποκτά άμεση ώθηση,

οι μικρομεσαίοι αναπνέουν οικονομικά,

η ισορροπία με τις μεγάλες επιχειρήσεις αποκαθίσταται,

και οι τοπικές κοινωνίες αποκτούν δύναμη, συμμετοχή και αυτονομία.

Αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση πρόκειται για μια βαθιά αλλαγή φιλοσοφίας.

Ένα μοντέλο που απελευθερώνει την παραγωγική Ελλάδα

Η κατάργηση του ΦΠΑ και η αντικατάστασή του από Τοπικά Αναπτυξιακά Τέλη μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για ένα νέο οικονομικό μοντέλο: δίκαιο, βιώσιμο, αποκεντρωμένο και ανθρώπινο.

Ένα μοντέλο όπου το κράτος ασκεί σταθερές και διαφανείς πολιτικές σε κεντρικό επίπεδο, ενώ οι κοινωνίες αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξή τους με πόρους, ελευθερία και πραγματική δημοκρατία.

Η ώρα για αυτό το νέο μοντέλο δεν είναι στο μέλλον.

Είναι τώρα.

*Ο Χρήστος Ι. Γρηγοράτος είναι ιδιοκτήτης της Accountsaints

