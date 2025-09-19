Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου για τη συνεργασία της με την Καινουργίου

Η δημοσιογράφος Κατερίνα Παπακωστοπούλου, μίλησε για το νέο εγχείρημα της και το τηλεοπτικό «διαζύγιο» με την Κατερίνα Καινούργιου.

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου για τη συνεργασία της με την Καινουργίου
19 Σεπ. 2025 9:18
Pelop News

Η δημοσιογράφος Κατερίνα Παπακωστοπούλου, μετά το τηλεοπτικό «διαζύγιο» από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, μίλησε για την επικείμενη συνεργασία της με τον Κωνσταντίνο Μπόγδανο, αλλά και την περυσινή της τηλεοπτική συνύπαρξη με την παρουσίαστρια του Alpha.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου μιλώντας στο STAR σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είμαστε στην αρχή, στην πολύ αρχή, για την καινούργια εκπομπή. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, άνθρωπος και θα γίνει και φίλος. Έχω πολλή εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφική του πληρότητα και στον λόγο και στη μόρφωση του. Τον σέβομαι πολύ, με σέβεται πολύ και νομίζω ότι έχουμε μια χημεία που την είχαμε δει και οι δυο όταν είχαμε υπάρξει σε τραπέζι πάλι μαζί».

Και συνέχισε: «Το φετινό εγχείρημα είναι κάτι που το ήθελα πολύ και το είχα αποφασίσει, ότι δηλαδή θέλω να επιστρέψω στα γνώριμα λημέρια μου. Σε αυτά που ξέρω να κάνω καλά και στις λεγόμενες εργοστασιακές μου ρυθμίσεις. Οπότε πάω με πολύ καλή διάθεση», τόνισε αρχικά η γνωστή δημοσιογράφος.

«Δεν μετάνιωσα καθόλου για την περσινή μου επιλογή. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που το διάβασα, το έκλεισα, το τοποθέτησα στη βιβλιοθήκη και μέσα στο καλοκαίρι διάβασα κι άλλα βιβλία. Τώρα θα διαβάσω και άλλα βιβλία», παραδέχθηκε, εν συνεχεία, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
18:28 Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ