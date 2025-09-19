Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου για τη συνεργασία της με την Καινουργίου

Η δημοσιογράφος Κατερίνα Παπακωστοπούλου, μετά το τηλεοπτικό «διαζύγιο» από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, μίλησε για την επικείμενη συνεργασία της με τον Κωνσταντίνο Μπόγδανο, αλλά και την περυσινή της τηλεοπτική συνύπαρξη με την παρουσίαστρια του Alpha.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου μιλώντας στο STAR σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είμαστε στην αρχή, στην πολύ αρχή, για την καινούργια εκπομπή. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, άνθρωπος και θα γίνει και φίλος. Έχω πολλή εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφική του πληρότητα και στον λόγο και στη μόρφωση του. Τον σέβομαι πολύ, με σέβεται πολύ και νομίζω ότι έχουμε μια χημεία που την είχαμε δει και οι δυο όταν είχαμε υπάρξει σε τραπέζι πάλι μαζί».

Και συνέχισε: «Το φετινό εγχείρημα είναι κάτι που το ήθελα πολύ και το είχα αποφασίσει, ότι δηλαδή θέλω να επιστρέψω στα γνώριμα λημέρια μου. Σε αυτά που ξέρω να κάνω καλά και στις λεγόμενες εργοστασιακές μου ρυθμίσεις. Οπότε πάω με πολύ καλή διάθεση», τόνισε αρχικά η γνωστή δημοσιογράφος.

«Δεν μετάνιωσα καθόλου για την περσινή μου επιλογή. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που το διάβασα, το έκλεισα, το τοποθέτησα στη βιβλιοθήκη και μέσα στο καλοκαίρι διάβασα κι άλλα βιβλία. Τώρα θα διαβάσω και άλλα βιβλία», παραδέχθηκε, εν συνεχεία, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

