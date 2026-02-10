Η Κίνα ζητά συγκεκριμένες ενέργειες από την Ιαπωνία για την Ταιβάν

Οι ιστορικά αντιπαραθετικές σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία εντάθηκαν και πάλι τον Νοέμβριο όταν η κ. Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα της μπορεί να αντιδράσει στρατιωτικά σε μία επίθεση

10 Φεβ. 2026 12:55
Η Κίνα ζήτησε εκ νέου σήμερα συγκεκριμένες ενέργειες εκ μέρους της Ιαπωνίας, μεταξύ των οποίων και την ανάκληση των δηλώσεων της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι σχετικά με την Ταϊβάν, αφού η τελευταία δήλωσε ότι προκρίνει τον διάλογο με το Πεκίνο.

“Η χώρα μας είναι ανοικτή σε διάλογο με την Κίνα. Έχουμε ήδη ανταλλάξει απόψεις. Θα συνεχίσουμε αυτές τις ανταλλαγές απόψεων. Όμως θα τις διεξαγάγουμε με ήρεμο, λογικό και αρμόζοντα τρόπο”, δήλωσε χθες, Δευτέρα, η Τακαΐτσι, την επομένη της μεγάλης νίκης του κόμματός της στις βουλευτικές εκλογές.

“Προκρίνοντας τη συζήτηση από τη μία και συνεχίζοντας την αντιπαράθεση από την άλλη… Κανείς δεν θα αποδεχόταν αυτό το είδος διαλόγου”, δήλωσε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείο Εξωτερικών, ο Λιν Τζιάν.

Αν η Ιαπωνία θέλει πραγματικά να αναπτύξει μια αμοιβαία επωφελή σχέση με την Κίνα, πρέπει “να αποσύρει τις λανθασμένες δηλώσεις της Τακαΐτσι σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, να σεβαστεί τα τέσσερα έγγραφα και τις σινοϊαπωνικές πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από την ιαπωνική κυβέρνηση και να καταδείξει με συγκεκριμένες ενέργειες μια ειλικρινή βούληση για διάλογο”, είπε.

Τα τέσσερα έγγραφα κάνουν αναφορά στη συνθήκη ειρήνης του 1978 και στις τρεις κοινές διακηρύξεις για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Οι ιστορικά αντιπαραθετικές ή ευαίσθητες σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία εντάθηκαν και πάλι τον Νοέμβριο όταν η κ. Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα της μπορεί να αντιδράσει στρατιωτικά σε μία επίθεση εναντίον της Ταϊβάν, ενός νησιού την κυριαρχία του οποίου διεκδικεί το Πεκίνο.

 

