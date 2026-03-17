Η λάβα έφτασε στη θάλασσα στο Ρεϊνιόν μετά από 19 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Πιτόν ντε λα Φουρνέζ

Σπάνιο και εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε στο νησί Ρεϊνιόν, όπου η λάβα από το ενεργό ηφαίστειο Πιτόν ντε λα Φουρνέζ έφτασε μέχρι τον ωκεανό για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 19 χρόνια.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα ξεκίνησε πριν από περίπου έναν μήνα, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες η ροή της λάβας εντάθηκε, με αποτέλεσμα να διασχίσει μεγάλες εκτάσεις και να καταλήξει στη θάλασσα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και σπάνιο θέαμα.

Εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου αποτυπώνουν την πυρωμένη λάβα να χύνεται στον ωκεανό, προκαλώντας έντονες αντιθέσεις χρωμάτων και ένα μοναδικό σκηνικό, το οποίο προσέλκυσε κατοίκους αλλά και τουρίστες από κάθε γωνιά του νησιού.

Η αυξημένη προσέλευση επισκεπτών οδήγησε τις τοπικές αρχές στη λήψη έκτακτων μέτρων. Συγκεκριμένα, προχώρησαν στο κλείσιμο δρόμων στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και να διασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις επιτήρησης, παρακολουθώντας την πορεία της λάβας και την εξέλιξη του φαινομένου από αέρος, ενώ ειδικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το θέαμα χαρακτηρίζεται «θεαματικό» και «μοναδικό», με πολλούς να κάνουν λόγο για μια εμπειρία που συμβαίνει «μία φορά στη ζωή». Όπως περιγράφουν, η λάβα αρχικά εξαπλώθηκε σε δασικές εκτάσεις, πριν ακολουθήσει πορεία προς την ακτογραμμή, όπου και κατέληξε στον ωκεανό.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους φαινόμενα είναι σπάνια, ωστόσο αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας της περιοχής, καθιστώντας το Ρεϊνιόν έναν από τους πιο ενεργούς γεωλογικά προορισμούς στον κόσμο.

