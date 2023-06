Η ΛΕΚΛΑΜΠ πάει Camping

Πριν από 25 χρόνια μια παρέα μοτοσικλετιστών φιλοι που τους ένωνε η αγάπη για την παλαιά μοτοσυκλέτα και και την Λέσχη Κλασικής Μοτοσυκλέτας Πάτρας — ΛΕΚΛΑΜΠ (που ήδη μετρούσε 5 χρόνια ζωής) αποφάσισαν να πάνε σε ένα καμπινγκ με τις γηραιές μοτοσυκλέτες τους να στήσουν σκηνές και να περάσουν ένα ανέμελο σαββατοκύριακο και να μοιραστούν την φιλία και την συντροφικότητα υπό την σκέπη του ελληνικού καλοκαιριού!

Αυτό απεδείχθη η αρχη……αφου και την επόμενη χρονιά το επιδίωξαν . Μεταξύ αστείου και σοβαρού αφού οι μπύρες ήταν πολλές και πάμπολλες και τα γέλια και καλή διάθεση περίσσευε….αποφασισαν να το ονομάσουν BEERING. Το λογοπαίγνιο εύηχο και εύστοχο αφού είναι και το ρουλεμάν στα αγγλικά ( bearing). Τα πρώτα θεμέλια ήταν γεγονός και έτσι σφυρηλατήθηκε αβίαστα ένας θεσμός που βασίζεται στην γνήσια φιλιά και ένας τόπος συνάντησης και γνωριμίας ανθρώπων με αγάπη για την κλασική μοτοσυκλέτα, χωρίς αυτό να αποτελεί είναι και κριτήριο συμμετοχής!

Τα χρόνια πέρασαν ο θεσμός μεγάλωσε και εμπλουτιστικέ γύρω από το τρίπτυχο μπύρα σουβλάκι μοτοσυκλέτα! Περισσότερος κόσμος άρχισε να αγκαλιάζει την απλότητα και την γνησιότητα που απορρέει από την ανεκτίμητη αξία του να “ βρισκόμαστε και να περνάμε καλά” .Φτάνοντας στο σήμερα το 25ο Βeering αποτελεί ένα πανελλήνιο φεστιβάλ που αγκαλιάστηκε και από άλλες ομάδες μοτοσικλετιστών που βρήκαν ένα καλοκαιρινό σημείο συνάντησης από όλη την Ελλάδα όπως η Royal Enfield που μετρά το 6ο royal Beerfield ήδη .

Πάρα πολλές ελληνικές μπάντες πέρασαν : ενδεικτικά the Bullets, 1000mods, deadbeat escapement, b-sides, not any more, muddy roads, volumeteers και ανέδειξαν to Βeering σε μια μεγάλη μουσική σκηνή. Live ,Θεατρικά, stand up comedy, motoκαλλιστεία, σουβλάκια μπύρες, πολλές μπύρες αλλά πάρα πολλές μπυρες……και νεροτσουλιθρες είναι πλέον από τα δρώμενα που πέραν τις κλασικής μοτοσυκλέτας ο επισκέπτης πλέον βιώνει kκαι θα έχει την ευκαιρία να βιώσει αυτό που ένιωσε αυτή η παρέα που πρωτοσυναντηθηκε. Την απλότητα του να βρισκόμαστε και να περνάμε καλα, μακρυα από την τοξικότητα της σύγχρονης εποχής. Με την αξία των ανθρώπινων σχέσεων ,κοντά σε μοτοσυκλέτες που μας θυμίζουν ότι τα ποιο σημαντικά πράγματα στην ζωή κρύβονται στην απλότητα. Το Σάββατο και την Κυριακή 1 και 2 Ιουλίου 2023.Τ ο 25o BEERING & 6o ROYAL BEERFIELD είναι γεγονός και λαμβάνει χωρα στο camping ΝΕΡΟΠΟΛΙΣ κάτω Αλισσο 15 χιλιομετρα από την Πάτρα.