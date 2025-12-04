Η LIBE ‘δείχνει’ Ρίτερ για διάδοχο της Κοβέσι – Nέα εποχή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μετά από ψηφοφορία το βράδυ της Τετάρτης, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) επέλεξε τον Αντρέ Ρίτερ ως τον υποψήφιο που θα στηρίξει για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της EPPO, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει αναδιάρθρωση των μηχανισμών καταπολέμησης της απάτης και πιθανή επέκταση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκλήρωσε το βράδυ της Τετάρτης την ψηφοφορία για τον υποψήφιο που θα υποστηρίξει για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), ενόψει της λήξης της θητείας της Λάουρα Κόντρουτσα Κοβέσι το 2026. Οι κανόνες του θεσμού προβλέπουν ότι η θητεία της δεν μπορεί να ανανεωθεί.

Ο Γερμανός Αντρέ Ρίτερ, ο οποίος σήμερα υπηρετεί ως Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας της EPPO, αναδεικνύεται ως το επικρατέστερο πρόσωπο για τη διαδοχή της Κοβέσι. Με εμπειρία άνω των 25 ετών και εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα και τις απάτες που αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια, ο Ρίτερ συμμετείχε και στην προηγούμενη διαδικασία επιλογής πριν από έξι χρόνια.

Η αλλαγή ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2026, σε μια συγκυρία όπου η ΕΕ επανεξετάζει τους μηχανισμούς προστασίας των οικονομικών της συμφερόντων, με πιθανές μεταρρυθμίσεις που μπορεί να ενισχύσουν τις εξουσίες της EPPO.

Στη διαδικασία συμμετέχουν και άλλοι υποψήφιοι:

Ίνγκριντ Μάσλ-Κλάουσεν (Αυστρία): Πρώην μέλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με θητεία στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστρίας και στην Eurojust.

Στέφανο Καστελάνι (Ιταλία): Εντεταλμένος Εισαγγελέας της EPPO στο Τορίνο, με εμπειρία σε υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων και διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων σε περιφερειακό επίπεδο.

Εμίλιο Χεσούς Σάντσεζ Ουλέντ (Ισπανία): Εισαγγελέας ειδικευμένος σε εγκλήματα κατά της δημόσιας διοίκησης, με σημαντικές έρευνες στη Μαδρίτη σε υποθέσεις διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας.

Η διαδικασία για την επιλογή του νέου Γενικού Εισαγγελέα ξεκίνησε το φθινόπωρο και θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προχωρούν στη διαδοχή της πρώτης ιστορικά επικεφαλής της EPPO.

