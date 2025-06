Η λίστα με τους πιο επιδραστικούς στυλίστες της χρονιάς, οι εμφανίσεις που συζητήθηκαν ΦΩΤΟ

Μία λίστα με τους πιο επιδραστικούς στιλίστες οι οποίοι ντύνουν τις star του κινηματογράφου και της μουσικής, δημοσιεύσε για φέτος το Hollywood Reporter.

Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες δεν ξέρουν απλά να επιλέγουν και να συνδυάζουν ρούχα, αλλά δημιουργούν εμφανίσεις που αφηγούνται ιστορίες, διαμορφώνουν τάσεις, επηρεάζουν την σύγχρονη κουλτούρα και γράφουν ιστορία στη μόδα.

Οι ειδικοί στο στιλ είναι οι αόρατοι πρωταγωνιστές που κάνουν τις a-listers να λάμπουν στα βραβεία και στα μεγάλα φεστιβάλ, στις πρεμιέρες και στις συναυλίες, γενικά στις δημόσιες εμφανίσεις τους ενώ ταυτόχρονα προωθούν βιώσιμες επιλογές στη μόδα και επαναφέρουν θρυλικά κομμάτια της μόδας στο προσκήνιο. Πάμε να δούμε δέκα από τους καλύτερους των καλύτερων για αυτή τη χρονιά:

Warren Alfie Baker

Είναι γνωστός για το ταλέντο του να δημιουργεί κομψές και μοντέρνες εμφανίσεις σε άνδρες ηθοποιούς συνδυάζοντας μοναδικά διαχρονικά και σύγχρονα στοιχεία. Πελάτες του είναι οι Glen Powell, Jeremy Strong, Andrew Garfield και Andrew Scott. Το καλύτερό του look είναι το παστέλ κοστούμι του Jeremy Strong στο Φεστιβάλ των Καννών 2025.

Wayman Bannerman & Micah McDonald

Το σχεδιαστικό αυτό δίδυμο είναι γνωστό για την ικανότητά του να δημιουργεί look που συνδυάζουν πολιτισμικά ethnic στοιχεία με σύγχρονη μόδα αναδεικνύοντας την ταυτότητα των πελατών τους. Διασημότητες που ντύνουν είναι οι Colman Domingo, Danielle Deadwyler, Da’Vine Joy Randolph. Κορυφαίο look τους για φέτος η εμφάνιση του Colman Domingo στο Met Gala 2025.

Jason Bolden

Eίναι ο “Stylist of the Year” για το 2025: Γνωστός για την ικανότητά του να δημιουργεί καινοτόμες εμφανίσεις ανεβάζοντας τον πήχη στο method dressing χαρίζοντας look που ξεχωρίζουν στο κόκκινο χαλί. Πελάτες του είναι οι Cynthia Erivo, Nicole Kidman, Michael B. Jordan και Stephen Curry. Το καλύτερο look του για φέτος είναι η εμφάνιση της Cynthia Erivo στην πρεμιέρα του Wicked στο L.A.

Mimi Cuttrell

Ξεχωρίζει για τις νεανικές εμφανίσεις που δημιουργεί και συνδυάζουν ρομαντισμό και σύγχρονη αισθητική. Πελάτες της είναι οι Ariana Grande και Maude Apatow. Κορυφαία στιγμή της ήταν η εμφάνιση της Ariana Grande στα Oscars με ένα φόρεμα από τα 50s σε ροζ απόχρωση.

Molly Dickson

Η Molly Dickson είναι ειδική στο να δημιουργεί bold εμφανίσεις που κάνουν αίσθηση. Πελάτισσές της είναι οι Bella Hadid, Sydney Sweeney, Lana Del Rey και Keke Palmer με κορυφαία στιγμή την εμφάνιση της Bella Hadid στο Φεστιβάλ Καννών 2025 με το πολύ θηλυκό και elegant φόρεμα Saint Laurent.

Michael Fisher

O μετρ στο ανδρικό ντύσιμο που το απογειώνει προσθέτοντας μοντέρνες λεπτομέρειες. Πελάτες του οι Sebastian Stan, John Mulaney, Bowen Yang, David Harbour και καλύτερο look του όλες οι casual εμφανίσεις του Jake Gyllenhaal.

Petra Flannery

H Petra χάρισε στη βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία Emilia Pérez, Zoe Saldaña, μερικά από τα καλύτερα look της καριέρας της σε φεστιβάλ, πρεμιέρες και απονομές βραβείων. Ανάμεσα στις πελάτισσές της βρίσκονται οι Zoe Saldaña, Emma Stone, Renée Zellweger και Reese Witherspoon. Κορυφαία εμφάνισή της για φέτος η Emma Stone στα Oscars με ένα φόρεμα Valentino

Law Roach

Γνωστός και ως αρχιτέκτονας της εικόνας έχει γίνει διάσημος για τη δημιουργία εμβληματικών look που συνδυάζουν την υψηλή ραπτική, την προσωπικότητα των πελατών και το method dressing. Πελάτισσές του οι Zendaya και Celine Dion. Koρυφαία στιγμή του για το 2025, η Zendaya στις Χρυσές Σφαίρες, με custom tangerine Louis Vuitton.

Marc Forné

Eίναι γνωστός για την ικανότητά του να ενσωματώνει ρομαντικά και σύγχρονα στοιχεία στις ανδρικές εμφανίσεις. Πελάτες του είναι οι Troye Sivan και Sebastián Yatra με κορυφαία του στιγμή την εμφάνιση του Troye Sivan στα Grammy Awards 2025 με ένα κοστούμι Prada.

Brad Goreski

Ο Brad ξεχωρίζει γιατί οι εμφανίσεις του συνδυάζουν το χιούμορ με το στιλ. Ανάμεσα στους πελάτες του είναι οι Demi Moore, Kaley Cuoco, Ashley Park και Rashida Jones. Η καλύτερη στιλιστική του στιγμή είναι η εμφάνιση της Demi Moore στα Oscars με κομψό φόρεμα που αναδείκνυε τη θηλυκότητά της.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News