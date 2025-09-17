«Η Λωρίδα της Γάζας είναι μια φλέβα χρυσού για την κτηματαγορά», υπουργός του Ισραήλ παραδέχτηκε όσα λένε όλοι!

Το είπε ανοιχτά ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, αυτό που όλοι συζητούν τους τελευταίους μήνες μετά την εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα και τα σχέδια για μετατροπή της σε τουριστικό παράδεισο, που είχε ρίξει στο τραπέζι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Λωρίδα της Γάζας είναι μια «φλέβα χρυσού για την κτηματαγορά» που «φέρνει πίσω τα χρήματα που έχουν επενδυθεί» δήλωσε την Τετάρτη ο Μπεζαζέλ Σμότριτς σε συνέδριο για τα ακίνητα.

Πρόσθεσε ότι είναι σε συνομιλίες με Αμερικανούς για την επόμενη ημέρα, αναφέρουν οι Times of Israel.

«Έχουμε επενδύσει πολλά χρήματα σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα χωρίσουμε τη γη σε ποσοστά», είπε και πρόσθεσε ότι «την κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο της ανανέωσης της πόλης, ήδη το ολοκληρώσαμε. Τώρα πρέπει απλώς να χτίσουμε».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει κατά καιρούς την επιθυμία του να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε «Ριβιέρα» υπό αμερικανικό έλεγχο, σε μια κίνηση που θα ενθάρρυνε μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού να φύγει μετά τον πόλεμο.

Η Washington Post είχε αναφέρει μέσα στον Αύγουστο ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε πρόταση για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία θα έθετε τη Λωρίδα υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ για μια δεκαετία και θα πλήρωνε περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της (πάνω από 500.00 άνθρωποι) για να μετεγκατασταθεί. Μάλιστα πολλοί θα έφευγαν μόνιμα.

Τα σχέδια του Τραμπ έχουν απορριφθεί από τους Παλαιστινίους, τον αραβικό κόσμο και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Αν και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ δεν έχει σχέδια για την επανεγκατάσταση των κατοίκων της Λωρίδας, ακροδεξιοί μέλη της κυβέρνησής του -και μεταξύ τους ο Σμοτρίτς- προωθούν ενεργά παρόμοια σχέδια.

Παράλληλα, ο Σμοτρίτς απέρριψε τη δήλωση του Νετανιάχου τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ θα χρειαστεί να γίνει ένα είδος «σούπερ Σπάρτης». «Δεν συμφωνώ με τα λόγια του πρωθυπουργού και πραγματικά δεν μου άρεσε η σύγκριση με τη Σπάρτη», λέει.

