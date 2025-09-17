Ζελένσκι: Ο πόλεμος κοστίζει 120 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο!

17 Σεπ. 2025 18:51
Στα 120 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχεται το απαιτούμενο κόστος για κάθε χρόνο πολέμου, σύμφωνα με όσα είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Το κόστος αυτού του πολέμου σήμερα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ανέρχονται σε 120 δισεκατομμύρια για ένα χρόνο. Από αυτά, τα 60 καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ουκρανίας. Και το επόμενο έτος, πρέπει να βρούμε άλλα 60», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας, πάντως, πως η ελπίδα του είναι να τερματιστούν οι συγκρούσεις τη φετινή χρονιά.

«Ελπίζω ότι θα τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο. Το «plan A» είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και το «plan B» τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι όλο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν λέω ότι σε καιρό ειρήνης, κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας ή στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφάλειας, θα χρειαστούμε τα ίδια μεγάλα ποσά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταλάβετε την κλίμακα αυτού του ζητήματος», σημείωσε ο Ζελένσκι.
