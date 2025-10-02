Η μάχη του Σεπτεμβρίου στη μικρή οθόνη, οι νικητές και οι χαμένοι!

Πλέον όλα τα μάτια είναι στραμμένα στο «ταμείο» της τηλεθέασης , καθώς ο Σεπτέμβριος ήταν ο πρώτος μήνας της νέας σεζόν. Αυτή την περίοδο τα στελέχη των τηλεοπτικών σταθμών αξιολογούν τους πάντες και τα πάντα!

Και μπορεί ο αγώνας να είναι μαραθώνιος, αλλά η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και δικαιολογημένα θέλουν να πιάσουν τους τηλεθεατές «πελάτες» για τα νέα τους προγράμματα. Βέβαια, κάποιοι έχουν… φουντώσει τα προγράμματά τους, ενώ άλλοι κρατούν πιο αργούς ρυθμούς και σίγουρα, όταν όλοι θα έχουν γεμίσει τις ζώνες, τότε θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον και θα είναι πιο αντικειμενικά τα αποτελέσματα προς κρίση.

Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον να δούμε τι έγινε στη μάχη της τηλεθέασης τον πρώτο μήνα της νέας σεζόν και ποιοι ευχαριστήθηκαν, αλλά και ποιοι επιβάλλεται να… προσέξουν τις επιλογές τους, καθώς από τα νούμερα τηλεθέασης δεν φαίνεται να τυγχάνουν… μεγάλης αποδοχής.

Βέβαια, από τα νούμερα τηλεθέασης του Σεπτεμβρίου προκύπτουν κι άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία θα αναφέρουμε στο τέλος. Προς το παρόν, στον πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνεται η κατάταξη των καναλιών για τον Σεπτέμβριο 2025, όπως προκύπτει από τα στοιχεία τηλεθέασης της Nielsen τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό, ενώ δίπλα από τους μέσους όρους τους, εντός της παρένθεσης, αναφέρω τον μέσο όρο που είχε σημειώσει κάθε κανάλι πέρυσι, τον Σεπτέμβριο 2024.



Σίγουρα ο παραπάνω πίνακας… σηκώνει πολλές αναλύσεις, τόσο θετικές όσο και… ανησυχητικές για τις επιλογές ορισμένων καναλιών, αλλά καλύτερα να μην επεκταθούμε και να περιμένουμε το τέλος αυτού του μήνα, του Οκτωβρίου, ώστε να έχουμε περισσότερα στοιχεία… θετικά ή αρνητικά.

Πάντως, αξίζει να αναφέρω ένα στοιχείο που μου προκάλεσε εντύπωση και σίγουρα θα πρέπει να έχει ανησυχήσει τα στελέχη των καναλιών: σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, οι τηλεθεατές του Σεπτεμβρίου 2025 στους εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς γενικού περιεχομένου είναι λιγότεροι από αυτούς που τα είχαν παρακολουθήσει τον Σεπτέμβριο 2024. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο 2025 τα κανάλια συγκέντρωσαν το 67,8% του γενικού συνόλου, ενώ πέρυσι είχαν συγκεντρώσει το 69,5%. Μείωση ποσοστού, δηλαδή έξοδος τηλεθεατών από τις συχνότητές τους, αποτυπώνεται και στο δυναμικό κοινό, όπου πέρυσι συγκέντρωσαν το 61,2% των τηλεθεατών ηλικίας 18-54 ετών, ενώ φέτος σημείωσαν 59,6% συνολικά. Ότι λοιπόν, σεζόν με τη σεζόν, όλο και περισσότεροι τηλεθεατές αποχωρούν από τα πανελλαδικά (δημόσια και ιδιωτικά) κανάλια, είναι στοιχείο προς σκέψη… και αλλαγές…!

Ότι λοιπόν, σεζόν με τη σεζόν, ολοένα και περισσότεροι τηλεθεατές αποχωρούν από τα πανελλαδικά (δημόσια και ιδιωτικά) κανάλια, είναι στοιχείο που δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό, αλλά είναι προειδοποίηση που δεν αφήνει περιθώρια για δικαιολογίες, ενώ οι αλλαγές είναι πλέον επιτακτικές!

