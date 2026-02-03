Η Μαρία Καρυστιανού, το κόμμα, η ανακοίνωση και η ταύτιση με δύο έγκριτες πένες

Η Μαρία Καρυστιανού, το κόμμα, η ανακοίνωση και η ταύτιση με δύο έγκριτες πένες
03 Φεβ. 2026 16:04
Pelop News

Δεν ξέρουμε αν τελικά θα είναι η 25η Μαρτίου η ημερομηνία που θ’ ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος η Μαρία Καρυστιανού. Σήμερα, όμως, όπως και πριν 15 ημέρες που η «Πελοπόννησος», είχε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις προθέσεις της χαροκαμένης μάνας των Τεμπών, μόνο την παραπάνω ημερομηνία έχει κατά νου.

Πέρασε, βέβαια, από το μυαλό της και η 28η Φεβρουαρίου, που συμπληρώνονται τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αλλά την απέρριψε (και ορθά έπραξε) προκειμένου να μη κατηγορηθεί για τυμβωρυχία.

25Η ΜΑΡΤΙΟΥ
Χθες, δύο από τις πλέον έγκριτες πένες του πολιτικού ρεπορτάζ, ο Γιώργος Παπαχρήστος, ο οποίος διατηρεί τη στήλη «Στίγμα» στα ΝΕΑ, και η Χριστίνα Κοραή, μέσω της δικής της στήλης «Με το γάντι» στο newsit.gr, ασχολήθηκαν επισταμένως με την πιθανότατη χρονική επιλογή της 25ης Μαρτίου από τη Μαρία Καρυστιανού.

ΤΡΕΙΣ ΛΟΓΟΙ
Μάλιστα, η Χριστίνα Κοραή μνημόνευσε, προς τιμήν της, την αποκάλυψη που είχε κάνει πριν από 15 ημέρες η «Πελοπόννησος». Εξάλλου, η πληροφόρησή της συμπίπτει με τον Γιώργο Παπαχρήστο, αναφέροντας ότι τρεις είναι οι λόγοι που η Καρυστιανού έχει «κυκλώσει» την 25η Μαρτίου.

Πρόκειται για τρεις λόγους που είχαν επισημανθεί και στο δικό μας ρεπορτάζ, προ 15νθημέρου.
Ητοι, στις 23 Μαρτίου θα ξεκινήσει στη Λάρισα η μεγάλη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με 38 κατηγορουμένους, 120 έως 150 δικηγόρους πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης και περίπου 200 μάρτυρες.

Οι άλλοι δύο, «ισοϋψούς» σοβαρότητας, λόγοι ταυτίζονται με την 25η Μαρτίου, τη μέρα που γιορτάζεται η διπλή εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της εθνικής μας Παλιγγενεσίας.

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
Ουκ ολίγες φορές η Μαρία Καρυστιανού έχει επικαλεστεί τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, λέγοντας ότι είναι ο φύλακας της ίδιας και της κόρης της Μάρθης στον ουρανό. Μάλιστα, από την «Π» αποκαλύφθηκε η απάντησή της σε στενό κύκλο συνεργατών της, όταν ρωτήθηκε με ποιον τρόπο θ’ αντιμετωπισθούν τα έξοδα της ίδρυσης νέου κόμματος:

«Μη σας απασχολεί το οικονομικό. Θα φροντίσει ο Αρχάγγελος».

Η απάντηση της Καρυστιανού φανερώνει, προφανώς, τη βαθιά πίστη της, που την ωθεί να έχει «καρφωμένο» το μυαλό της στην 25η Μαρτίου. Μια ημερομηνία που συμβολίζει παράλληλα στην εθνική συνείδηση την αποτίναξη από τον ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την «αναγέννηση» του Ελληνισμού.

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ
Από τα επιτελεία Καρυστιανού χαρακτηρίζονται επαρκείς οι τρεις ανωτέρω λόγοι, προκειμένου να προσλάβει «εμβληματικά» χαρακτηριστικά η ανακήρυξη της ίδρυσης νέου κόμματος, την ημέρα που έχει καταγραφεί στις αξέχαστες της συλλογικής μνήμης μας.

Εν τέλει, το σαφές ενδεχόμενο να προκύψουν τα «γεννητούρια» νέου κόμματος μέχρι τα τέλη Μαρτίου, ενισχύεται και από το γεγονός ότι στις αρχές Απριλίου αρχίζει η Μ. Εβδομάδα και κάθε νέος πολιτικός φορέας θέλει χρόνο για να οργανωθεί και να διατυπώσει τον προγραμματικό του λόγο. Και τούτο διότι, μετά το Πάσχα, δεν αποκλείεται οποιοσδήποτε εκλογικός αιφνιδιασμός…

