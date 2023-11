Η Mariah Carey «ξεπάγωσε» και έδωσε το σύνθημα για τα Χριστούγεννα – «It’s Time»

Η Mariah Carey και το τραγούδι All I Want for Christmas is You αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των Χριστουγέννων και έτσι σήμερα (1.11.2023), μιας και τελείωσε το Halloween, η δημοφιλής τραγουδίστρια έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσουν οι εορτασμοί.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram ενόψει των Χριστουγέννων, η Mariah Carey φαίνεται να είναι μέσα σε ένα παγωμένο θησαυροφυλάκιο, εγκλωβισμένη μέσα σε μια τεράστια παγοκολώνα. Η ώρα και η ημερομηνία πάνω από την πόρτα δείχνει μεσάνυχτα 1ης Νοεμβρίου και ανοίγει.

Η κάμερα πλησιάζει την «παγωμένη» Mariah Carey, όπου προσπαθούν να σπάσουν τον πάγο διάφοροι άνθρωποι ντυμένοι με τρομακτικές στολές ελέω Halloween.

Τότε, η Mariah Carey – γνωστή για τις φωνητικές της ικανότητες και για τους πολύ ψιλούς τόνους που πετυχαίνει – αρχίζει να τραγουδάει «It’s Time» και ο πάγος θρυμματίζεται, με τους ανθρώπους να μετατρέπονται σε ξωτικά του Άη Βασίλη και το All I Want for Christmas is You να ακούγεται.

Δείτε το βίντεο της Mariah Carey για τα Χριστούγεννα:

Εδώ και πολλά χρόνια κυκλοφορούσε το συγκεκριμένο ιντερνετικό αστείο, ότι η Mariah Carey διατηρείται σε πάγο όλο τον υπόλοιπο χρόνο και ότι ξεπαγώνει μόνο τα Χριστούγεννα ώστε να ακούγεται παντού το All I Want for Christmas is You.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mariah Carey (@mariahcarey)

Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πόσο εμβληματικό έχει γίνει αυτό το τραγούδι, που αποτελεί συνώνυμο των Χριστουγέννων!