Η μαρτυρία της Svetlana Pozhidaeva μετά τα αρχεία Επστάιν: «Με έλεγχε και με εκβίαζε για πάνω από 10 χρόνια»

Η Svetlana Pozhidaeva προσπαθεί εδώ και χρόνια να απομακρυνθεί από την περίοδο που, όπως περιγράφει, παγιδεύτηκε στον κόσμο του Τζέφρι Επστάιν. Μετά τον θάνατό του, είχε αρχίσει να ξαναχτίζει τη ζωή της, αλλάζοντας όνομα και μετακομίζοντας σε άλλη πόλη. Όμως η δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν στις ΗΠΑ την έφερε ξανά αντιμέτωπη με το παρελθόν της, όταν το νέο της όνομα αποκαλύφθηκε εξαιτίας λαθών στις διαγραφές προσωπικών στοιχείων.

Η αποκάλυψη που την έφερε ξανά στο προσκήνιο

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης είχε διαγράψει το όνομά της στις περισσότερες αναφορές ως αποστολέα ή παραλήπτη, όμως το άφησε ορατό μέσα στο σώμα ορισμένων μηνυμάτων. Η ίδια βρέθηκε ανάμεσα στα θύματα των οποίων τα προσωπικά στοιχεία εμφανίστηκαν δημοσίως στην αρχική φάση της δημοσιοποίησης των αρχείων στα τέλη Ιανουαρίου, προκαλώντας νέο κύμα άγχους και πίεσης.

Η Pozhidaeva έχει δηλώσει ότι, μετά από αυτή την εξέλιξη, ένιωσε πως η προσπάθειά της να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο κατέρρευσε. Σε πρόσφατη συνέντευξή της εξήγησε ότι προτίμησε να μιλήσει η ίδια δημόσια, ώστε να πάρει πίσω τον έλεγχο της ιστορίας της και να πάψει να ζει υπό το βάρος της διαρροής και της παραπληροφόρησης.

«Με έλεγχε για χρόνια»

Η ίδια περιγράφει ότι ο Επστάιν ασκούσε πάνω της πολύπλευρο έλεγχο, επηρεάζοντας τη μετανάστευση, τα οικονομικά και τη στέγασή της, ενώ την πίεζε να του συστήνει και άλλες γυναίκες. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η υπόθεσή της εντάσσεται στο μεταγενέστερο μοτίβο εκμετάλλευσης που αποδίδεται στον Επστάιν μετά το 2008, όταν, σύμφωνα με την έρευνα, στράφηκε συστηματικά και σε ενήλικες γυναίκες, πολλές από αυτές από την Ευρώπη και τη Ρωσία, χρησιμοποιώντας υποσχέσεις για καριέρα και οικονομική στήριξη.

Η Pozhidaeva έχει πει ότι για πολλά χρόνια δυσκολευόταν ακόμη και να δει τον εαυτό της ως θύμα, επειδή ήταν ήδη ενήλικη όταν τον γνώρισε. Αυτή η διάσταση, δηλαδή η σύγχυση γύρω από την αναγνώριση ενηλίκων θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης, είναι ένα από τα θέματα που αναδεικνύει και το σχετικό ρεπορτάζ.

Οι νέες κατηγορίες και η σκιά της Ρωσίας

Μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων, η Pozhidaeva βρέθηκε αντιμέτωπη και με αναρτήσεις σε blogs και social media που την εμφάνιζαν ως «Ρωσίδα κατάσκοπο». Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι τέτοιου είδους κατηγορίες ενισχύθηκαν από το πολιτικό κλίμα και από αποσπασματικές αναγνώσεις email και άλλων εγγράφων, χωρίς τεκμηριωμένη βάση για τους ισχυρισμούς αυτούς.

Η ίδια και η οικογένειά της απορρίπτουν αυτές τις αναφορές. Η υπόθεση, πάντως, αναδεικνύει πώς τα λάθη στις διαγραφές και η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή πληροφοριών στο διαδίκτυο μπορούν να παρατείνουν τον δημόσιο τραυματισμό ανθρώπων που προσπαθούν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους.

Μια προσπάθεια να ξανασταθεί στα πόδια της

Στη νέα της δημόσια παρέμβαση, η Svetlana Pozhidaeva εμφανίζεται αποφασισμένη να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να διεκδικήσει ξανά τον έλεγχο της ζωής της. Η ιστορία της δεν αφορά μόνο τη σχέση της με τον Επστάιν, αλλά και το τι ακολουθεί όταν ένα θύμα προσπαθεί να επιβιώσει από το παρελθόν του και βρίσκεται ξανά εκτεθειμένο από θεσμικά λάθη και τη σκληρότητα της ψηφιακής δημόσιας σφαίρας. Αυτό είναι και το βασικότερο συμπέρασμα που αναδεικνύεται από τη μαρτυρία της.

