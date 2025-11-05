Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ με 10.000 ευρώ τον μήνα!

Οι τυχεροί αριθμοί

Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ με 10.000 ευρώ τον μήνα!
05 Νοέ. 2025 22:33
Pelop News

Η κλήρωση του ΛΟΤΤΟ αριθμός 2672, σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 12, 9, 1, 10, 38, και 14.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του opaponline.gr έως και μισή ώρα πριν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 «Τον έβλεπα διαρκώς άρρωστο στον ύπνο μου και ξυπνούσα έντρομη», συγκλονίζει η Δώρα Τσαμπάζη για τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη
23:39 Από την 1η Νοεμβρίου θα απαγορεύεται το κάπνισμα σε 18χρονους, δείτε σε ποια χώρα
23:27 Κάθε περιοχή στην Ελλάδα έχει τον δικό της τραχανά, η διατροφική του αξία
23:00 Το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ θέλει τον Γερμανό του!
22:51 Στοιχεία σοκ, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο χρήστες του ChatGPT εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις!
22:41 Η ηλικία επηρεάζει τον μεταβολισμό, ο λόγος που παχαίνουμε μετά τα 50
22:33 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ με 10.000 ευρώ τον μήνα!
22:31 «Έσβησε» στα 88 του χρόνια ο θρυλικός Έμερικ Γένεϊ
22:19 Δύο αγριογούρουνα «μπούκαραν» στο Δαφνί για να φάνε!
22:13 Τα …γενέθλια Τραμπ, τι έκανε και τι δεν έκανε έναν χρόνο μετά την επανεκλογή του
22:09 Μαθητές στη Ναύπακτο συνελήφθησαν για διακίνηση κοκαΐνης!
22:05 Ο Προμηθέας ήττα-πισωγύρισμα από τη Λέγκια στην Πάτρα – Φωτογραφίες
21:59 Παναιγιάλειος: Μπάρμπεκιου με σουβλάκια πριν την Παναχαϊκή, ΦΩΤΟ
21:51 Πάτρα: Συναγερμός στο Δικαστικό Μέγαρο και σύλληψη 45χρονου με «πιστωτική κάρτα-μαχαίρι»!
21:39 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ
21:30 Τρέλα στην Τουρκία με Μέσι: «Σενάριο» που στέλνει τον Αργεντινό στη Γαλατάσαραϊ για τέσσερις μήνες! ΒΙΝΤΕΟ
21:20 ΗΠΑ: Εκτόξευσαν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, ΦΩΤΟ
21:11 Χουάν Κάρλος: «Ο γιος μου Φελίπε μού γύρισε την πλάτη, η Σοφία είναι αναντικατάστατη»
21:00 Ένας 18χρονος έτρεχε με 218 χλμ! Δεν σταμάτησε για έλεγχο και συνελήφθη
20:50 Λήστευαν ανήλικους σε Αθήνα και Πειραιά παριστάνοντας τους Αστυνομικούς!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ