Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ (3027)

Οι τυχεροί αριθμοί

Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ (3027)
12 Φεβ. 2026 22:35
Pelop News

Στην κλήρωση του Τζόκερ (3027) σήμερα 12/02/2026 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 1, 3, 10, 15, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 5.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

