Η μεγάλη νίκη των Μηχανικών στο Επαγγελματικών Τάξεων – Φωτογραφίες

Ενας αγώνας για σκληρά νεύρα διεξήχθη χθες 18/3 στο Πρωτάθλημα Επαγγελματικών Τάξεων του Δήμου Πατρέων ανάμεσα στην ομάδα των Μηχανικών και αυτή των Πυροσβεστών.

Eνα παιχνίδι για γερά νεύρα, με σκληρά μαρκαρίσματα, το οποίο για μεγάλη χρονική διάρκεια ήταν ισόπαλο στο 1-1, με μεγάλες ευκαιρίες και εξαιρετικές επεμβάσεις από τους τερματοφύλακες, αλλά στο τέλος οι Μηχανικοί κατάφεραν να πάρουν το παιχνίδι με γκολ 2 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού, γράφοντας έτσι το 2-1, που έμελλε να είναι και το τελικό σκορ.



Σύμφωνα με δηλώσεις του παίκτη και Προέδρου της ομάδας των Μηχανικών, Κωνσταντίνου Ασημακόπουλου, λίγο μετά τη λήξη του αγώνα, θεώρησε ότι η ομάδα – παρά τις πολλές απουσίες της – λόγω της καλής φυσικής κατάστασης όλων των παικτών και της εντατικής προπόνησης ή ομάδα απέδωσε καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησηυς.

Τη θέση του MVP μοιράζονταν, λόγω επίτευξης γκολ ο Σκιαδάς-Χριστόπουλος, αλλά και ο τερματοφύλακας Μαρίδης, οι ίδιοι και οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους, προς τιμήν τους όμως, εξήραν τη μαχητικότητα του Κωστή Ασημακόπουλου, που με αυτοθυσία αποτέλεσε βράχο για την άμυνα των Μηχανικών. Μάλιστα συνέχισε να αγωνίζεται ακόμη και μετά από σκληρό αντιαθλητικό φάουλ που υπέστη, έπειτα από μια μικρή διαβούλευση έθεσαν για άλλη μια φορά τον ίδιο MVP.

