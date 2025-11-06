Η μεγάλη σύγκρουση των εμβολίων και της φέτας!

Μια πολύ σοβαρή αποκάλυψη, που θα προκαλέσει θόρυβο και σε πανελλήνιο επίπεδο, σε συνδυασμό με την αποκάλυψη-καταγγελία και του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, έκανε στον Peloponnisos Fm 103,9 ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος, επικεφαλής του Τμήματος πρωτογενούς τομέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας και αν. γραμματέας του Τομέα Συνεταιρισμών και Κοινωνικής Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ.

Παρουσίασε επίσημο έγγραφο που έχει σταλεί στις 6 Οκτωβρίου, φέτος, από τον Ευρωπαίο επίτροπο Ολιβερ Βαρχέιλι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα Υγείας και Ευζωίας των Ζώων με αποδέκτη τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Στο έγγραφο ο επίτροπος εξηγεί και προτείνει στον κ. Τσιάρα πως «ο εμβολιασμός είναι το μόνο πρόσθετο μέτρο που μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση νέων εστιών, να περιορίσει την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου στο υπόλοιπο της χώρας και να μειώσει τον αριθμό των ζώων που θανατώνονται». Και καταλήγει ο επίτροπος της ΕΕ πως «το εμβόλιο της ευλογιάς είναι διαθέσιμο με 400.000 δόσεις δωρεάν και για περισσότερες δόσεις εμβολίων μπορεί να γίνει άμεσα παραγγελία».

Ο κ. Παπαχριστόπουλος έριξε, μέσω του Peloponnisos Fm 103,9 το γάντι στον υπουργό: «Η πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας στην Ελλάδα είναι υπέρ του εμβολιασμού στα κοπάδια, όπως επίσης και οι κτηνοτρόφοι. Εχουν ξεκληριστεί από τον Μάιο χιλιάδες πρόβατα και έχουν καταστραφεί οι κτηνοτρόφοι. Πρέπει άμεσα ο κ. Τσιάρας να απαντήσει για ποιο λόγο δεν κοινοποίησε το συγκεκριμένο έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες. Γιατί το κράτησε κρυφό; Γιατί αρνείται εμμονικά τον εμβολιασμό;».

«Άμεσα μαζικός εμβολιασμός»

Ακριβώς την ίδια έμμεση καταγγελία για τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκανε και ο πατρινός περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Και έχει μεγάλη σημασία ότι την έκανε έχοντας πλάι του, να συμφωνούν μαζί του για τον εμβολιασμό, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, τον πρόεδρο του Σωματείου Τυροκόμων Βορείου Ελλάδος, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, τον γραμματέα της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνοτρόφων, τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Αιγοπροβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας.

Ο κ. Κουρέτας κάλεσε την Επιτροπή του υπουργείου να τοποθετηθεί στην ανακοίνωση του Ευρωπαίου επιτρόπου Υγείας και Ευημερίας των Ζώων, ο οποίος είχε προειδοποιήσει από 6 Οκτωβρίου την ελληνική κυβέρνηση πως η Ελλάδα οφείλει να ξεκινήσει άμεσα μαζικό εμβολιασμό, καθώς τα υφιστάμενα μέτρα δεν επαρκούν για να σταματήσουν την επιδημία.

Ο κ. Κουρέτας πρότεινε την άμεση εφαρμογή οργανωμένου προγράμματος εμβολιασμού υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Χαώδης διάσταση απόψεων

Ενα κομμάτι από την επιστολή του Ευρωπαίου επιτρόπου προς τον υπουργό (την οποία αποκάλυψε ο κ. Παπαχριστόπουλος): «Υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα για περισσότερο από ένα έτος δεν επαρκούν για να σταματήσουν τη μετάδοση της νόσου, ούτε για να μειώσουν τον αριθμό των ζώων που πρέπει να θανατωθούν. Ενόψει των ανωτέρω, ο εμβολιασμός είναι το μόνο πρόσθετο μέτρο που θα οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα ανοσίας και θα σταματήσει την κυκλοφορία του ιού και την εμφάνιση νέων εστιών. Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει δημιουργήσει και διατηρεί τράπεζα εμβολίων».

Κι όμως, την «ίδια ώρα», η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, που συστήθηκε πριν λίγο καιρό με απόφαση του υπουργού, γνωμοδότησε αρνητικά για τον εμβολιασμό: «Η εφαρμογή εμβολιασμών κατά της λοίμωξης στη χώρα μας θα οδηγήσει στην περαιτέρω επιβάρυνση της κατάστασης. Δυστυχώς, δεν υπάρχει σήμερα αδειοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή το ελληνικό κράτος εμβόλιο, με το οποίο θα γινόταν εφικτή η αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της λοίμωξης».

«Χρυσάφι» οι εξαγωγές φέτας…

Mια λογικοφανής εξήγηση, γιατί η μια πλευρά εκλιπαρεί για εμβολιασμό και η άλλη τον αρνείται πεισματικά, είναι η… φέτα! Το τυρί φέτα. Αν γίνει εμβολιασμός αιγοπροβάτων, αυτομάτως για έναν χρόνο θα μπλοκαριστεί υποχρεωτικά η εξαγωγή φέτας.

Με βάση επίσημα στοιχεία, το 2024 η Ελλάδα έκανε εξαγωγή 97.000 τόνους φέτα και οι πωλήσεις ανήλθαν στα 785 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, από επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα παράγει περίπου 150.000 τόνους φέτα!

Έρχονται αυξήσεις στο ράφι

Τα 400.000, περίπου, σφαγιασμένα αιγοπρόβατα σε όλη την επικράτεια θα προκαλέσουν σταδιακά μειωμένη παραγωγή γάλακτος. Η μειωμένη παραγωγή γάλακτος συνεπάγεται μειωμένη παραγωγή φέτας και άλλων γαλακτοκομικών. Και όλο αυτό συνεπάγεται σταδιακές αυξήσεις τιμών στην αγορά, για τη φέτα, το γιαούρτι και καθετί γαλακτοκομικό. Αυξήσεις που αν συνεχιστεί η κατάσταση, θα γίνονται όλο και μεγαλύτερες…

Ηδη σε πολλές Μονάδες, κυρίως στη Θεσσαλία, στη Θράκη, στη Μακεδονία, παρατηρείται μείωση παραγωγής γάλακτος και αύξηση της τιμής στο πρόβειο και γίδινο γάλα. Και ο «νόμος της αγοράς» ορίζει πως όταν μειώνεται η πρώτη ύλη, φουσκώνουν οι τιμές γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων.

Ηδη κυκλοφορεί στην αγορά ότι, λόγω της μειωμένης παραγωγής γάλακτος κατά 20% περίπου, το πρόβειο γάλα θα εκτιναχθεί στο 1,65 ευρώ (από 1,35 πέρυσι) και το γίδινο γάλα στο 1 ευρώ (από 0,85 λεπτά πέρυσι).

«Πέρυσι έγινε το μεγάλο λάθος…»

Ο Χρήστος Γιαννόπουλος, ιδιοκτήτης της πολύ γνωστής μονάδας ΜΙΛΙΟΡΑ ΦΑΡΜ στο Καγκάδι, στη Δυτική Αχαΐα, τα εξήγησε στην «Π» απλά: «Μέχρι τώρα έχουν θανατωθεί περίπου 400.000 αιγοπρόβατα. Με δεδομένο ότι για την παραγωγή ενός κιλού φέτας χρειάζονται 4 κιλά γάλακτος και ότι κάθε πρόβατο παράγει τον χρόνο 200 κιλά γάλα, αυτό σημαίνει, μέσες άκρες, ότι έχουμε ήδη απώλεια 20.000 τόνων φέτας. Πέρα απ’ τα ζώα που θανατώθηκαν, θα προκληθεί αναταραχή και στην αγορά, σε επίπεδο τιμών. Ξέρετε πώς λειτουργεί η αγορά. Το τραγικό λάθος έγινε όταν μπήκε η ευλογία στον Εβρο, πέρυσι τον Αύγουστο, και δεν τη σταματήσαμε εκεί. Θα μπορούσε η Πολιτεία να ζητήσει να θανατωθούν όλα τα άρρωστα ζώα, να αποζημίωνε γενναία όσους κτηνοτρόφους θα υφίσταντο ζημιά και να τελείωνε εκεί η ιστορία. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό, η ασθένεια εξαπλώθηκε. Κι απ’ τον Εβρο έφτασε στη Λακκόπετρα…

Και μ’ ενοχλεί ως άνθρωπο που δεν τονίζεται όσο πρέπει η τραγική πλευρά του πράγματος: ότι μερικές χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τα ζώα τους, έχουν χάσει τη δουλειά τους, τη ζωή τους. Δεν έχουν να ζήσουν αύριο. Είναι άνθρωποι σε απόγνωση».

«Ανατίμηση του γάλακτος»

Η «Π» επικοινώνησε και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων και πρόεδρο της Εθνικής Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλο Σατολιά. «Προς το παρόν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στα Καλάβρυτα, γιατί ευτυχώς η ευλογιά έχει κρατηθεί μακριά μας. Ομως, γενικά, υπάρχει σοβαρό θέμα. Ολη αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει σε ανατίμηση του γάλακτος. Η λογική λέει πως αυτή η ανατίμηση θα επηρεάσει όλα τα είδη, αλλά πολλές φορές η αγορά δεν λειτουργεί με τη λογική, αλλά με την πραγματικότητα…».

