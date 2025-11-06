Η μεγάλη συμφωνία για γεωτρήσεις στο Ιόνιο, όσα κρύβει το οικόπεδο 2

Ακόμα και 200 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου

Η μεγάλη συμφωνία για γεωτρήσεις στο Ιόνιο, όσα κρύβει το οικόπεδο 2
06 Νοέ. 2025 10:52
Pelop News

Λέγεται ότι πιθανούς πόρους ύψους 7 tcf (200 δισεκ. κυβικά μέτρα) φυσικού αερίου “κρύβει” το “οικόπεδο 2” στο Ιόνιο στο οποίο συμμετέχει από σήμερα η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία του κόσμου ExxonMobil, από κοινού με την Energean και την Helleniq Energy.

Τις σχετικές εκτιμήσεις ανέφερε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας σημειώνοντας ακόμη ότι η συγκεκριμένη είναι η μόνη παραχώρηση στην οποία θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί ερευνητική γεώτρηση μέσα στην επόμενη διετία.

Η προοπτική αυτή αποκτά νέα ώθηση μετά την συμφωνία που υπεγράφη σήμερα (06/11/25) για τη συμμετοχή της ExxonMobil στο εγχείρημα.

Το “οικόπεδο 2” βρίσκεται το Ιόνιο Πέλαγος, 30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας. Το δυτικό όριο είναι το θαλάσσιο όριο Ελλάδας-Ιταλίας. Σύμφωνα με την Ελληνική Διαχιειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων : τα βάθη του νερού κυμαίνονται από 500 μ. έως 1.500 μ. και η περιοχή ανήκει στη γεωλογική ενότητα της Απούλιας πλατφόρμας. Η ύπαρξη επιβεβαιωμένου πετρελαϊκού συστήματος στη Δυτική Ελλάδα (Δυτικό Κατάκολο) και στην Αδριατική Θάλασσα καθιστούν την εν λόγω περιοχή ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα.
