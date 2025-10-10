Η Μενδώνη στην Πάτρα για το Ρωμαϊκό Ωδείο στα τέλη Οκτωβρίου

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του έργου, τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει η ίδια η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η οποία θα επισκεφθεί την Πάτρα στα τέλη Οκτωβρίου.

Η Μενδώνη στην Πάτρα για το Ρωμαϊκό Ωδείο στα τέλη Οκτωβρίου
10 Οκτ. 2025 17:00
Pelop News

Αντίστροφα μετράμε πλέον για την παράδοση ενός εμβληματικού χώρου πολιτισμού στο κοινό της Πάτρας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», μέσα στον Οκτώβριο, αναμένεται να πραγματοποιηθούν η παράδοση και τα εγκαίνια του Ρωμαϊκού Ωδείου.

Οπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του έργου, τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει η ίδια η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η οποία θα επισκεφθεί την Πάτρα στα τέλη Οκτωβρίου.

Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση της συνεννόησης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Διαβάστε επίσης: Επίσκεψη Φαρμάκη στο Ρωμαϊκό Ωδείο -1,4 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια

Η ουσία είναι ότι η αναμονή τελείωσε και, σε λίγες ημέρες, θα παραδοθεί στο κοινό το Ρωμαϊκό Ωδείο -ένα κομβικό σημείο της πολιτιστικής ζωής της πόλης και σημαντικός παράγοντας για την τοπική οικονομία και τον πολιτιστικό τουρισμό.

Η Μενδώνη στην Πάτρα για το Ρωμαϊκό Ωδείο στα τέλη Οκτωβρίου

Η Λίνα Μενδώνη με τον Νεκτάριο Φαρμάκη

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες στο μνημείο ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2022. Σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, όταν το Ωδείο παραδοθεί σε χρήση, θα διαθέτει όλες τις κερκίδες του για το κοινό, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί ως πλήρως επισκέψιμος και οργανωμένος χώρος. Υπολογίζεται ότι, μετά την αποκατάστασή του, θα μπορεί να φιλοξενεί έως και 3.000 θεατές.

Διαβάστε επίσης: Το Ρωμαϊκό Ωδείο «έλαμψε» ξανά – Εντυπωσιακός ο νέος φωτισμός στο μνημείο της Πάτρας ΦΩΤΟ

Αξίζει να σημειωθεί ότι, έπειτα από τις εργασίες αποκατάστασης, η εικόνα του μνημείου θα προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό εκείνη που είχε όταν κατασκευάστηκε από τους Ρωμαίους, δηλαδή κατά το πρώτο μισό του 2ου αιώνα μ.Χ. Παράλληλα, θα διορθωθούν ορισμένα «λάθη» της πρώτης αναστήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1959-1961, με τη φροντίδα και δαπάνη του πατρινού αρχιτέκτονα Ιωάννη Βασιλείου, σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Εταιρεία.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συντήρηση όλων των μαρμάρινων και πλίνθινων στοιχείων που κοσμούν το μνημείο.

Οπως είχε επισημάνει και κατά την πρόσφατη επίσκεψή του ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, η Περιφέρεια χρηματοδότησε την αποκατάσταση και συντήρηση του Ωδείου, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και του φωτισμού, μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014–2020 και 2021–2027, με ποσό που υπερβαίνει τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Έρχεται η υπερσύγχρονη θαλαμηγός του Εμίρη του Άμπου Ντάμπι – «Δένει» στην Πάτρα από τα Εμιράτα
18:50 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος με ναρκωτικά και αεροβόλο όπλο! ΒΙΝΤΕΟ
18:41 Πέθανε ο θρυλικός Jogh Logde
18:31 Καταδικάστηκε για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς ο πρώην σύντροφός της, ποινή κάθειρξης 18 χρόνια!
18:21 Αγ. Παντελεήμονα: Άνδρας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα
18:19 Ποια είναι η Κορίνα Ματσάδο που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης και το αφιέρωσε και στον Τραμπ! ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς που θέλει να κλείσει τις πληγές στη Βιβλική Γη της Επαγγελίας – Μια ειρήνη που την ήθελαν όλοι
17:52 Καρυστιανού για εκταφές: «Για να δίνουν το πράσινο φως έχουν σκεφτεί τρόπο να ελέγξουν το αποτέλεσμα»
17:45 ΔΕΥΑΠ: Επείγουσες εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης αύριο Σάββατο σε Γηροκομείο, Εγλυκάδα
17:45 «Είχε ξυρίσει τα μαλλιά της κόρης του για να μη βγαίνει», μαρτυρίες σοκ για τον 43χρονο που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
17:34 Γιατί στο Περού η Βουλή ψήφισε την απομάκρυνση της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε
17:30 Γιατί ο Μητσοτάκης πασχίζει για 30% στις δημοκοπήσεις
17:20 «’Ενας εφοριακός λιγότερος, θα σκοτώσω και την εισαγγελέα»! Μαρτυρίες ΣΟΚ στη δίκη με το τσεκούρι ΒΙΝΤΕΟ
17:09 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Εκκίνηση στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας
17:08 Ουκρανία: Χωρίς νερό δύο εκατομμύρια άνθρωποι μετά από ρωσικό βομβαρδισμό
17:00 Η Μενδώνη στην Πάτρα για το Ρωμαϊκό Ωδείο στα τέλη Οκτωβρίου
16:52 Θεσσαλονίκη: 7 χρόνια κάθειρξη σε 39χρονο με 1.000 φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας
16:50 Ο Οργανισμός του Προμηθέα και φέτος στο «Welcome to UP» – Φωτογραφίες
16:45 Πούτιν για Τραμπ: Δεν ξέρω αν αξίζει Νόμπελ, αλλά πράγματι προσπαθεί για την ειρήνη
16:40 Λάρισα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστείες για να πάρουν μικροποσά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ