Η Μενδώνη στην Πάτρα για το Ρωμαϊκό Ωδείο στα τέλη Οκτωβρίου

Αντίστροφα μετράμε πλέον για την παράδοση ενός εμβληματικού χώρου πολιτισμού στο κοινό της Πάτρας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», μέσα στον Οκτώβριο, αναμένεται να πραγματοποιηθούν η παράδοση και τα εγκαίνια του Ρωμαϊκού Ωδείου.

Οπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του έργου, τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει η ίδια η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η οποία θα επισκεφθεί την Πάτρα στα τέλη Οκτωβρίου.

Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση της συνεννόησης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Διαβάστε επίσης: Επίσκεψη Φαρμάκη στο Ρωμαϊκό Ωδείο -1,4 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια

Η ουσία είναι ότι η αναμονή τελείωσε και, σε λίγες ημέρες, θα παραδοθεί στο κοινό το Ρωμαϊκό Ωδείο -ένα κομβικό σημείο της πολιτιστικής ζωής της πόλης και σημαντικός παράγοντας για την τοπική οικονομία και τον πολιτιστικό τουρισμό.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες στο μνημείο ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2022. Σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, όταν το Ωδείο παραδοθεί σε χρήση, θα διαθέτει όλες τις κερκίδες του για το κοινό, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί ως πλήρως επισκέψιμος και οργανωμένος χώρος. Υπολογίζεται ότι, μετά την αποκατάστασή του, θα μπορεί να φιλοξενεί έως και 3.000 θεατές.

Διαβάστε επίσης: Το Ρωμαϊκό Ωδείο «έλαμψε» ξανά – Εντυπωσιακός ο νέος φωτισμός στο μνημείο της Πάτρας ΦΩΤΟ

Αξίζει να σημειωθεί ότι, έπειτα από τις εργασίες αποκατάστασης, η εικόνα του μνημείου θα προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό εκείνη που είχε όταν κατασκευάστηκε από τους Ρωμαίους, δηλαδή κατά το πρώτο μισό του 2ου αιώνα μ.Χ. Παράλληλα, θα διορθωθούν ορισμένα «λάθη» της πρώτης αναστήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1959-1961, με τη φροντίδα και δαπάνη του πατρινού αρχιτέκτονα Ιωάννη Βασιλείου, σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Εταιρεία.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συντήρηση όλων των μαρμάρινων και πλίνθινων στοιχείων που κοσμούν το μνημείο.

Οπως είχε επισημάνει και κατά την πρόσφατη επίσκεψή του ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, η Περιφέρεια χρηματοδότησε την αποκατάσταση και συντήρηση του Ωδείου, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και του φωτισμού, μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014–2020 και 2021–2027, με ποσό που υπερβαίνει τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



