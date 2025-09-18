Το Ρωμαϊκό Ωδείο «έλαμψε» ξανά – Εντυπωσιακός ο νέος φωτισμός στο μνημείο της Πάτρας ΦΩΤΟ

Η νύχτα της Πέμπτης είχε μια ξεχωριστή λάμψη στην Πάτρα, καθώς το Ρωμαϊκό Ωδείο φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά μετά από καιρό, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στην καρδιά της πόλης.

Το ιστορικό μνημείο, φωτισμένο με τρόπο που αναδεικνύει κάθε αρχιτεκτονική λεπτομέρεια, μαγνήτισε τα βλέμματα των περαστικών στην οδό Γερμανού, ενώ οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα ακόμη και σε όσους δεν βρέθηκαν εκεί. Ο νέος φωτισμός δεν περιορίζεται μόνο στο εσωτερικό και εξωτερικό του Ωδείου, αλλά επεκτείνεται και στον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος απέκτησε μια ανανεωμένη, πιο φιλόξενη όψη.

Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας

Η νέα φωτιστική μελέτη σχεδιάστηκε με στόχο να αναδείξει τον χαρακτήρα και την αίγλη του Ρωμαϊκού Ωδείου, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να το απολαμβάνουν και τις βραδινές ώρες. Πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και εντάσσει το μνημείο πιο δυναμικά στον αστικό ιστό.

Τα συγχαρητήρια του Χαράλαμπου Μπονάνου

Με αφορμή την πρόοδο του έργου, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, τόνισε:

«Σε μια εποχή δύσκολη, όπου συχνά προβάλλεται η εικόνα και το κενό, υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν με το έργο τους και ξεχωρίζουν με την παιδεία, την έμπνευση και τη συστηματική τους δουλειά. Μια από αυτές είναι η διευθύντρια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Αννίτα Κουμούση, που με το έργο της στην αναστήλωση του Ρωμαϊκού Ωδείου έχει προσφέρει πολλά στην πόλη. Κάθε χρηματοδότηση που δίνεται σε ανθρώπους με γνώση μετατρέπεται σε αποτέλεσμα που φέρνει υπεραξία στην περιοχή μας. Πολλά συγχαρητήρια, αισθάνομαι περηφάνια που είμαι φίλος σου».

Το Ρωμαϊκό Ωδείο, σπουδαίο πολιτιστικό μνημείο της Πάτρας, αποκτά μέσα από τον νέο φωτισμό μια ακόμη πιο λαμπερή παρουσία. Η αναβάθμιση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια τεχνική παρέμβαση, αλλά μια έμπρακτη απόδειξη της αξίας που δίνει η τοπική κοινωνία στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

