Η Μοσάντ αποκαλύπτει διεθνές δίκτυο τρομοκρατίας με ιρανικούς δεσμούς και δράση σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία

Η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ αποκάλυψε την ύπαρξη ενός διεθνούς τρομοκρατικού δικτύου, το οποίο –σύμφωνα με την ίδια– λειτουργεί υπό τη Δύναμη Quds του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) και φέρεται να βρίσκεται πίσω από σειρά επιθέσεων σε εβραϊκούς στόχους στη Δύση τους τελευταίους μήνες.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, το δίκτυο δρα σε χώρες της Ευρώπης –ανάμεσά τους η Ελλάδα και η Γερμανία– αλλά και στην Αυστραλία, αξιοποιώντας εγκληματικές οργανώσεις και μη Ιρανούς συνεργάτες προκειμένου να αποκρύψει τη σύνδεσή του με την Τεχεράνη. Οι ισραηλινές αρχές εκτιμούν ότι οι ενέργειες αυτές εντάθηκαν μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τη Μοσάντ, επικεφαλής του δικτύου είναι ο ανώτερος διοικητής της Δύναμης Quds, Σαρντάρ Άμρ (Sardar Ammar), ο οποίος διαχειρίζεται περίπου 11.000 πράκτορες για τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. Η υπηρεσία υποστηρίζει ότι το δίκτυο έχει εμπλακεί σε βανδαλισμούς και εμπρησμούς εναντίον εβραϊκών επιχειρήσεων και κοινοτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τον εκφοβισμό των εβραϊκών κοινοτήτων και τη δημιουργία «κλίματος ανασφάλειας» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο σοβαρές επιθέσεις.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι υπήρχαν σχέδια για επιθέσεις εναντίον ανώτερων στελεχών της εβραϊκής κοινότητας σε διάφορες χώρες. Η Μοσάντ συνδέει με το δίκτυο τρία πρόσφατα περιστατικά:

Ιούλιος 2024 – Ελλάδα: Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συνέλαβε επτά άτομα, ανάμεσά τους δύο Ιρανούς, για εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον ξενοδοχείου ισραηλινών συμφερόντων και συναγωγής στο κέντρο της Αθήνας.

Ιούλιος 2025 – Γερμανία/Δανία: Οι γερμανικές αρχές αποκάλυψαν ότι η αστυνομία της Δανίας συνέλαβε έναν άνδρα που φέρεται να συγκέντρωνε πληροφορίες για εβραϊκούς στόχους στο Βερολίνο για λογαριασμό των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Αύγουστος 2025 – Αυστραλία: Οι αρχές της χώρας κατηγόρησαν το Ιράν για συμμετοχή σε δύο εμπρηστικές επιθέσεις το 2024 — στη Συναγωγή Adass Israel στη Μελβούρνη και σε εστιατόριο kosher στο Σίδνεϊ. Μετά τα περιστατικά, η κυβέρνηση της Καμπέρα απέλασε τον Ιρανό πρεσβευτή.

Η Μοσάντ επισημαίνει ότι το δίκτυο στρατολογεί μη Ιρανούς και συνεργάζεται με εγκληματικές ομάδες ώστε να παραμένει αθέατο, προσδίδοντας έτσι στις επιχειρήσεις του έναν «υψηλό βαθμό ανωνυμίας».

Ωστόσο, παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, οι ίδιες οι υπηρεσίες πληροφοριών αναγνωρίζουν ότι οι επιθέσεις χαρακτηρίζονται «ερασιτεχνικές και κακοσχεδιασμένες», όπως αναφέρει το δημοσίευμα των Times of Israel.

Πηγή: OnAlert.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



