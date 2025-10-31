Η μουσική σώπασε για τον Γιώργο Νιάρχο: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο – Συντετριμμένη η Μάρα Θρασυβουλίδου

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι τον μαέστρο Γιώργο Νιάρχο, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της μουσικής. Η σύζυγός του, σοπράνο Μάρα Θρασυβουλίδου, εμφανίστηκε συντετριμμένη στο Κοιμητήριο Κηφισιάς.

31 Οκτ. 2025 14:23
Pelop News

Το μεσημέρι της Παρασκευής (31 Οκτωβρίου), στο Κοιμητήριο Κηφισιάς, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Νιάρχου, ενός από τους πιο αγαπητούς και σεβαστούς μαέστρους της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η Μάρα Θρασυβουλίδου, εμφανώς καταβεβλημένη, αποχαιρέτησε με δάκρυα τον σύζυγό της, ενώ η κόρη τους Ανδρομάχη Νιάρχου λύγισε στη διάρκεια της τελετής, συγκινώντας όσους βρέθηκαν εκεί.

Στο πλευρό της οικογένειας στάθηκαν φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, ανάμεσά τους ο Παναγιώτης Πετράκης και ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση και πάθος τη μουσική.

Η απώλειά του αφήνει πίσω μια σπουδαία διαδρομή, γεμάτη δημιουργία και ευγένεια, αλλά και ένα μεγάλο κενό στις καρδιές όσων τον γνώρισαν.

