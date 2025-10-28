Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ» τίμησε με ιδιαίτερη λαμπρότητα η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα», η οποία εκπροσωπήθηκε στις εκδηλώσεις που έγιναν και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης μαζί με τους υπ. Περιφερειακούς Συμβούλους Αχαΐας, Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, Έλενα Παπατσίρου και Ελισάβετ Μπλάτσιου, παρέστησαν στην Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Πατρών και αμέσως μετά στην κατάθεση στεφάνων και την μαθητική παρέλαση, ενώ στο Αίγιο κατάθεση στεφάνου έκανε ο Αντιπρόεδρος της Π.Ε., περιφερειακός σύμβουλος Αχαΐας, Γεράσιμος Φεσσιάν, στην Κάτω Αχαΐα, ο περιφερειακός σύμβουλος Αχαΐας, Φάνης Αδαμόπουλος, στην Βάρδα Π.Ε. Ηλείας ο περιφερειακός σύμβουλος Ηλείας, Διονύσης Καπλάνης, στα Λεχαινά Ηλείας ο περιφερειακός σύμβουλος Ηλείας, Αντώνης Τσαγρής και στην Χαλανδρίτσα Ερυμάνθου, η υπ. περιφερειακή σύμβουλος Αχαΐας, Νίκη- Μαρία Γούβη.

Στο επίκαιρο μήνυμα του για την ημέρα, ο κ. Σκιαδαρέσης τόνισε «την κρίσιμη στιγμή που όλα φαίνονταν χαμένα, ο ελληνικός λαός ύψωσε το ανάστημα του και με θάρρος βροντοφώναξε «ΟΧΙ» στον φόβο, στην αδικία, στην υποταγή!

Η σημερινή ημέρα, μας θυμίζει την ελληνική ψυχή, που μέσα στο σκοτάδι έριξε φως στην πίστη, την ενότητα, την αγάπη για την πατρίδα.

Σήμερα τιμούμε τους ήρωες της Εποποιίας του ‘40, τους ανθρώπους που χωρίς δεύτερη σκέψη άφησαν πίσω τις οικογένειες τους και πολέμησαν στα βουνά της Πίνδου υπερασπιζόμενοι ένα «ΟΧΙ» που έπρεπε να ειπωθεί.

Η 28η Οκτωβρίου είναι όμως και μια υπενθύμιση, πώς η ελευθερία δεν είναι δεδομένη και ότι χτίζεται καθημερινά με θάρρος και με θυσίες.

Αντλώντας δύναμη από το φωτεινό παράδειγμα εκείνων που πάλεψαν, όχι για τον εαυτό τους αλλά για όλους μας, ας υψώσουμε φωνή σε όλα όσα πληγώνουν σήμερα την κοινωνία μας.

Με τα δικά μας «ΟΧΙ» θα δώσουμε ώθηση και δύναμη σε κάθε μικρή ή πιο μεγάλη προσπάθεια για έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο αλληλέγγυο. Έτσι θα φανούμε αντάξιοι της κληρονομιάς τους».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



