«Η νέα εποχή των ΕΛΤΑ περνά μέσα από αλλαγές»: Το μήνυμα Πιερρακάκη για Μάτι και οικονομία

Με έμφαση στη «νέα εποχή των ΕΛΤΑ» και στην ανάγκη αναδιάρθρωσης ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οργανισμού, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε το στίγμα των προτεραιοτήτων του σε συνέντευξή του στον Γιώργο Κουβαρά και την εκπομπή «Στο Κέντρο» της ΕΡΤ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εκκρεμότητες με τις οικογένειες των θυμάτων στο Μάτι και στα μέτρα της κυβέρνησης για την οικονομία, τονίζοντας ότι «η ανάπτυξη είναι το μόνο σταθερό αντίδοτο στις ανισότητες».

Ο κ. Πιερρακάκης παραδέχθηκε ότι στα ΕΛΤΑ «έγιναν λάθη στην επικοινωνία και στην επιχειρησιακή εφαρμογή», αλλά υπογράμμισε πως «η επιβίωση του οργανισμού απαιτεί αλλαγές». Όπως είπε, η μετάβαση στη νέα εποχή απαιτεί συνεργασίες με την τοπική αγορά και σύγχρονες λύσεις, όπως τα «shop-in-shop».

«Είμαι υπέρ της αναδιάρθρωσης γιατί θέλω να επιβιώσει ο Οργανισμός», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Ο ταχυδρόμος θα συνεχίσει να πηγαίνει πόρτα-πόρτα, αλλά η βιωσιμότητα του δικτύου περνά μέσα από συνέργειες και εκσυγχρονισμό».

Αναφερόμενος στην τραγωδία στο Μάτι, ο υπουργός έκανε λόγο για «κρατική αναλγησία» τα προηγούμενα χρόνια, λέγοντας ότι «το κράτος ασκούσε εφέσεις απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων». «Αυτό το στοιχειώδες λύθηκε, όμως υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες. Το πλαίσιο που ισχύει για τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη πρέπει να επεκταθεί και στο Μάτι. Είναι καθήκον της Πολιτείας και θα λυθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς», ανέφερε.

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ θα ψηφιστούν με ονομαστική ψηφοφορία, «ώστε να φανεί καθαρά η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης». Περιέγραψε τη μεταρρύθμιση που παρουσίασε στη ΔΕΘ ως «συνεκτικό σχέδιο φορολογικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης», επισημαίνοντας ότι η χώρα «έχει κερδίσει αξιοπιστία και σταθερότητα».

«Η ανάπτυξη είναι το μόνο σταθερό αντίδοτο στις ανισότητες», κατέληξε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους μέσα από μια οικονομία που στηρίζεται στη διαφάνεια, τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη.

