Η «Νέα Πάτρα» για την πρωτοφανή επίθεση κατά του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου: Ζητά την παρέμβαση της δικαιοσύνης

Η Δημοτική Παράταξη «Νέα Πάτρα» καταγγέλλει τον προπηλακισμό του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου από ομάδα περίπου 40 ατόμων, κατά τη διάρκεια κάλυψης των απεργιακών κινητοποιήσεων στην Πάτρα σήμερα Τρίτη (14/10).

Ειδικότερα σε ανακοίνωση που υπογράφει ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Νίκος Νικολόπουλος αναφέρει τα εξής:

«Η Δημοτική Παράταξη «Νέα Πάτρα» καταγγέλλει με αγανάκτηση και αποτροπιασμό τον προπηλακισμό του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου από οργανωμένα μέλη του ΠΑΜΕ, τα οποία, με την ανοχή και πολιτική κάλυψη της κομμουνιστικής δημοτικής αρχής Πελετίδη, επιχείρησαν να φιμώσουν τη δημοσιογραφία και να τρομοκρατήσουν την κοινωνία.

Ο Παναγιώτης Ρηγόπουλος, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της παράταξής μας στις τελευταίες εκλογές, δέχθηκε βίαιη και απρόκλητη επίθεση από περίπου 40 άτομα, κατά τη διάρκεια του καθήκοντός του, ενώ κάλυπτε τις απεργιακές κινητοποιήσεις της Τρίτης στην Πάτρα. Η επίθεση οργανώθηκε και καθοδηγήθηκε – σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες – από συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΜΕ, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας, Δημήτρη Αγγελόπουλο.

Οι δράστες τον περικύκλωσαν, τον εξύβρισαν, τον γρονθοκόπησαν και προσπάθησαν να του αποσπάσουν το κινητό τηλέφωνο, προκειμένου να διαγράψουν το φωτογραφικό υλικό που είχε καταγράψει. Ο δημοσιογράφος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί ανοιχτή πρόκληση κατά της Δημοκρατίας, της ελευθερίας του Τύπου και της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας του λόγου. Όταν δημοσιογράφοι δέχονται βία για να πάψουν να γράφουν, δεν έχουμε απλώς εκτροπή, αλλά δημοκρατική ντροπή.

Η σιωπή του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη είναι προκλητική και ενοχική. Αν δεν καταδικάσει άμεσα και απερίφραστα την επίθεση, σημαίνει ότι τη νομιμοποιεί. Αν δεν αποπέμψει τα μέλη του ΠΑΜΕ που συμμετείχαν, σημαίνει ότι τα καλύπτει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ροπαλοφόροι του κομματικού στρατού χτυπούν και μένουν ατιμώρητοι. Είναι όμως η πρώτη φορά που η κοινωνία της Πάτρας δεν θα σωπάσει.

Η «Νέα Πάτρα» απαιτεί:

1. Άμεση εισαγγελική παρέμβαση για τη διερεύνηση του περιστατικού και την ποινική δίωξη των δραστών.

2. Δημόσια και απερίφραστη καταδίκη από τη Δημοτική Αρχή και το ΠΑΜΕ.

3. Προστασία της ελευθερίας του Τύπου και της ασφάλειας όλων των δημοσιογράφων που επιτελούν το λειτούργημά τους στην Πάτρα.

4. Αποπομπή κάθε στελέχους της δημοτικής παράταξης Πελετίδη που εμπλέκεται ή καλύπτει τέτοιες πράξεις.

Η Πάτρα δεν θα γίνει φέουδο τραμπούκων, κομματικών εγκάθετων και συνδικαλιστικών “ταγμάτων εφόδου”. Η ελεύθερη έκφραση, η δημοκρατία και η διαφάνεια είναι αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα.

Η Δημοτική Παράταξη «Νέα Πάτρα» στέκεται στο πλευρό του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου και κάθε πολίτη που αρνείται να σκύψει το κεφάλι. Θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε, να ελέγχουμε και να μιλάμε, γιατί η αλήθεια δεν φοβάται — μόνο όσους τη φοβούνται.

Η πόλη μας δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ανήκει στους πολίτες της, στην ελευθερία και στη Δικαιοσύνη».

