Η νεανική χορωδία Christophorus Kantorei από το Αltensteig της Γερμανίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου

Η νεανική χορωδία Christophorus Kantorei από το Αltensteig της Γερμανίας, πρόκειται να δώσει συναυλία την Κυριακή 27 Μαΐου στις 8μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης».

To Christophorus-Kantorei Altensteig, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Μέλανα Δρυμού, δεν φημίζεται μόνο για το γραφικό μεσαιωνικό τοπίο του αλλά και για τους Christophorus-Kantorei, μια διεθνούς φήμης νεανική χορωδία με παράδοση αριστείας τα τελευταία 60 χρόνια.

Το Christophorus-Kantorei είναι η χορωδία συναυλιών του Christophorus- Gymnasium Altensteig και αποτελείται από κορίτσια και αγόρια μεταξύ 15 και 18 ετών.

Οι μικροί μαθητές ξεκινούν σε συγκεκριμένα τμήματα χορωδίας και συμμετέχουν στην παιδική χορωδία. Μέχρι να φτάσουν οι τραγουδιστές στο Καντόρει, έχουν καλά εκπαιδευμένες φωνές. Δεν έχουν μόνο εντατικές πρόβες, αλλά κάθε μέλος της χορωδίας παίρνει μαθήματα φωνητικής από εκπαιδευτές φωνής.

To Christophorus-Kantorei δίνει περίπου 30 συναυλίες το χρόνο στη Γερμανία και στις συναυλιακές του περιοδείες. Η χορωδία έχει επισκεφθεί σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης καθώς και τη Νέα Ζηλανδία, τη Νότια Αφρική, τη Ναμίμπια, την Αργεντινή, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

To Christophorus-Kantorei έχει ένα εκτενές ρεπερτόριο ιερής και κοσμικής a-cappella μουσικής. Η χορωδία εκτελεί επίσης ορατόριο και μιούζικαλ.

To Christophorus-Kantorei έχει ηχογραφήσει περισσότερα από 20 CD, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παραστάσεις πιστοποιούν την ποιότητα της χορωδίας, ενώ έχει κερδίσει πολλά βραβεία σε διαγωνισμούς χορωδίας.

Internationale Lieder – Διεθνή τραγούδια

Pastime with Good Company Henry VIII, arr. Ward Swingle

Prši, prši Tschechien, arr. Miroslav Hronek

Kruhay Philippinen, arr. B. F. Castillon

Short People Randy Newman, arr. Simon Carrington

Music was my first love John Miles, arr. Oliver Gies

The Road Home Stephen Paulus

Angels Robbie Williams, arr. Oliver Gies

Viva la vida Coldplay, arr. Jens Johansen

Halleluja Leonard Cohen, arr. Jens Johansen

Desert Sea Luke Byrne

Griechische Lieder – Ελληνικά τραγούδια

Syrtos Rhodou Antony Jivkov

Ta trena pou figan Stavros Xarhakos

Aponi zoi Stavros Xarhakos

Tis dikaiosýnis ílie noité Mikis Theodorakis

Deutsche Lieder – Γερμανικά τραγούδια

Griechischer Wein Udo Jürgens, arr. Lorenz Maierhofer

Der Mai ist gekommen Friedrich Silcher

Schwäbisches Quodlibet Fred Kühlental

Wenn alle Brünnlein fließen Guido Heidloff

Geht’s Buama, gehma hoam Herwig Reiter

Lauf, Müller, lauf Satz: Fritz Höft

Als wir jüngst in Regensburg waren Rolf Lukowsky

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αιγιαλείας και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε συνεργασία με το Μορφωτικό και Πολιτιστικό χώρο «Ελληνικόν Ειδύλλιον» στα Σελιανίτικα, τον οποίο η νεανική χορωδία είναι η τρίτη φορά που επισκέπτεται.

