Η Νένα Χρονοπούλου για τη μεγάλη απώλεια κιλών και το λίφτινγκ

Η ηθοποιός Νένα Χρονοπούλου μίλησε για το λίφτινγκ που έκανε πρόσφατα και για τη μεγάλη απώλεια κιλών.

Η Νένα Χρονοπούλυ, ήταν χθες Τρίτη 6/01/2026, καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου είπε: «Ζήτησα από τον πλαστικό μου να είναι προσεκτικός. Έβλεπα κάποιες παραμορφώσεις σε άλλες γυναίκες και όταν βλέπεις αυτά λες “για φαντάσου να κοιμηθώ η Νένα και να ξυπνήσω μια άλλη”. Του ζήτησα να μην αλλάξει το βλέμμα μου και το στόμα μου να μην γίνει σαν του τζόκερ και ευτυχώς είμαι μια χαρά, ούτε ουλές δεν έχω», σχολίασε η Νένα Χρονοπούλου.

Σχετικά με την απώλεια κιλών ανέφερ:«Είδα στη ζυγαριά ότι είχα φτάσει 99,800 κιλά και τρελάθηκα. Είπα στον εαυτό μου “Νένα, τι έπαθες; Ποια είναι αυτή;”. Ήμουν παραμορφωμένη. Δεν ήμουν η Νένα, γιατί εγώ ήμουνα πάντα 57-59 κιλά» και προσέθεσε: «Τότε είχα ζάχαρο και δεν είχα καταλάβει ότι έχω ζάχαρο. Είχα περάσει από διάφορους γιατρούς, από διάφορες ειδικότητες για να μου πουν πώς να χάσω τα κιλά, πώς να αποσυμφορηθεί μετά την εξωσωματική ο οργανισμός μου και δεν τα είχα καταφέρει. Δεν έβλεπαν την παραμόρφωση, θεωρούσαν ότι τρώω. Φτάνω λοιπόν στο Στέφανο Σταθάκη, να ’ναι καλά ο φίλος μου, και του λέω “τι θα κάνω με αυτόν τον τυμπανισμό στην κοιλιά μου; Και μου απάντησε ότι ήταν σπλαχνικό λίπος. Είχα ζάχαρο και απευθύνθηκα σε διαβητολόγο. Έκοψα τη ζάχαρη και τα γλυκά».

