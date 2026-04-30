Η ΝΕΠ στο Πρωτάθλημα Οπεν καλλιτεχνικής κολύμβησης
Η ομάδα της καλλιτεχνικής κολύμβησης της ΝΕΠ θα έχει τριπλή συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Οπεν, που θα διεξαχθεί το διάστημα 1-3 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
Οι αθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης, Ιωάννα Γιαννακοπούλου, Βασιλική Θεοδωροπούλου και Ειρήνη Κουλη, μετρούν αντίστροφα και ανυπομονούν να βρεθούν στο ΟΑΚΑ το διάστημα 1-3 Μαΐου, για το Πρωτάθλημα Οπεν, με συμμετοχή σε 2 τεχνικά σόλο κι ένα τεχνικό ντουέτο!
Καλή επιτυχία !
