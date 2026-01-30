Η ΝΕΠ συλλυπητήρια για Πέτρο Καθρέπτα

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΕΠ:

“Η διοίκηση και σύσσωμη η μεγάλη ναυταθλητική «οικογένεια» της ΝΕΠ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια για την απώλεια του Πέτρου Καθρέπτα.

Ο εκλιπών υπήρξε παράγοντας με πολυετή προσφορά στον υγρό στίβο της Πάτρας και στήριξε με μεγάλη αγάπη και αφοσίωση τον αγαπημένο του Ναυτικό Ομιλο Πατρών τόσο στις καλές, όσο και στις κρίσιμες στιγμές της Ιστορίας του.

Ως ΝΕΠ διατηρούσαμε πάντοτε μια έντιμη και ειλικρινή σχέση μαζί του και σε διάφορες περιπτώσεις, μάλιστα, προωθήσαμε συνεργασίες για το καλό του ναυταθλήτισμού της Πάτρας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…”.

