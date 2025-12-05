Η Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros. Discovery: Συμφωνία-μαμούθ 82,7 δισ. δολαρίων αλλάζει το τοπίο της ψυχαγωγίας

Η Netflix ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέληξε σε συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros. Discovery (WBD), έπειτα από μια μακρόσυρτη και ανταγωνιστική διαδικασία κατά την οποία είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και οι Paramount Skydance και Comcast. Η συμφωνία κλείνει έναν ιστορικό κύκλο για τον χώρο των media και σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη επιχειρηματική κίνηση της Netflix μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό μετρητών και μετοχών, αποτιμώντας τη μετοχή της WBD στα 27,75 δολάρια. Η συνολική αξία της συναλλαγής εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τι αποκτά η Netflix

Η συμφωνία αφορά:

Το κινηματογραφικό στούντιο της Warner Bros.

Την υπηρεσία streaming HBO Max, έναν από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της Netflix στη μάχη των πλατφορμών περιεχομένου.

Παράλληλα, η Warner Bros. Discovery θα συνεχίσει κανονικά τη διαδικασία απόσχισης των τηλεοπτικών της δικτύων — όπως TNT, CNN και άλλα — όπως είχε ήδη σχεδιαστεί. Η ολοκλήρωση της απόσχισης αποτελεί προϋπόθεση για να προχωρήσει το deal.

Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026, μετά το τέλος της εταιρικής διάσπασης των τηλεοπτικών δικτύων.

Αντιδράσεις στις αγορές

Μετά την ανακοίνωση:

Οι μετοχές της Netflix σημείωσαν πτώση περίπου 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η νεοσύστατη Paramount Skydance υποχώρησε κατά 2%.

Η WBD είδε τη μετοχή της να μειώνεται κατά 1%.

Η Comcast παρέμεινε σταθερή.

Η σύμπραξη Netflix–Warner αναμένεται να ανατρέψει το τοπίο παραγωγής και διανομής περιεχομένου διεθνώς, δημιουργώντας έναν γίγαντα με τεράστιο κατάλογο ταινιών, σειρών και IP, αλλά και με ισχυρή θέση στις διεθνείς αγορές streaming.

