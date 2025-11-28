Η Νικολούλη, η Πάτρα, το Netflix και το άλμα στην καριέρα της

Στελέχη ισπανικής παραγωγής βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα και αντλούν στοιχεία για τη ζωή και την δημοσιογραφική διαδρομή της «δικής» μας Αγγελικής Νικολούλη.

Οι Ισπανοί έχουν στα σκαριά ένα φιλόδοξο πρότζεκτ, το οποίο προορίζεται για την πλατφόρμα του Νetflix. Εχουν κάνει το ταξίδι στην Ελλάδα, για να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μέσα από τη συλλογή στοιχείων και ανέκδοτων στιγμών της καριέρας της Αγγελικής Νικολούλη, η οποία ξεκίνησε από την Πάτρα και έχει ήδη κορυφωθεί με την παρουσίαση της τηλεοπτικής εκπομπής «φως στο τούνελ», που προβάλλεται από το MEGA.

Οι Ισπανοί παραγωγοί θεωρούν ότι πρόκειται για μια από τις πιο πετυχημένες ερευνητικές εκπομπές της Ευρώπης και αυτός φυσικά είναι ο λόγος που κέντρισε το ενδιαφέρον του Netflix.

ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ

Η προσωπική και επαγγελματική ζωή της Αγγελικής Νικολούλη θα προβληθεί σε συνέχειες, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχει ως αφετηρία της τα παιδικά της χρόνια στον Πύργο, αλλά και τα 6 χρόνια της ζωής της στην Πάτρα, όπου πήρε το δημοσιογραφικό «βάπτισμα».

Στην αχαϊκή πρωτεύουσα, η σπουδαία ρεπόρτερ είχε συνεργασία, στα τέλη της δεκαετίας του ’70, με την εβδομαδιαία τότε «Γνώμη» και κυρίως με την «Πελοπόννησο» όπου εργάσθηκε επί 4 ολόκληρα χρόνια, κάτω από την αρχισυντακτική μπαγκέτα του Γιάννη Καραλή, του Γιάννη Βουλδή και του Αγγελου Βλαχάκη.

ΤΟ ΑΛΜΑ

Η Πάτρα, ωστόσο, αποδείχθηκε «μικρή» για να χωρέσει τις φιλοδοξίες και την πίστη στο αστυνομικό της δαιμόνιο κι έτσι έκανε το άλμα, αναζητώντας τις ευκαιρίες της στην Αθήνα, όπου συνεργάσθηκε με την «Απογευματινή» και το «Εθνος», μέχρις ότου έλθει το δικό της «φως στο τούνελ» στον τηλεοπτικό αέρα.

Τα στελέχη της ισπανικής παραγωγής καταγράφουν κάθε λεπτομέρεια της συναρπαστικής καριέρας της Αγγελικής Νικολούλη, έχοντας απευθυνθεί σε άτομα που την γνωρίζουν καλά και έχουν συνεργασθεί μαζί της. Απομένει να μάθουμε ποια ηθοποιός θα υποδυθεί τον θηλυκό Ηρακλή Πουαρό (ή αν προτιμάτε, τον Σέρλοκ Χολμς).

