Η Νικολούλη, η Πάτρα, το Netflix και το άλμα στην καριέρα της

Ισπανική παραγωγή καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της συναρπαστικής καριέρας της Αγγελικής Νικολούλη

Η Νικολούλη, η Πάτρα, το Netflix και το άλμα στην καριέρα της
28 Νοέ. 2025 18:00
Pelop News

Στελέχη ισπανικής παραγωγής βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα και αντλούν στοιχεία για τη ζωή και την δημοσιογραφική διαδρομή της «δικής» μας Αγγελικής Νικολούλη.

Οι Ισπανοί έχουν στα σκαριά ένα φιλόδοξο πρότζεκτ, το οποίο προορίζεται για την πλατφόρμα του Νetflix. Εχουν κάνει το ταξίδι στην Ελλάδα, για να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μέσα από τη συλλογή στοιχείων και ανέκδοτων στιγμών της καριέρας της Αγγελικής Νικολούλη, η οποία ξεκίνησε από την Πάτρα και έχει ήδη κορυφωθεί με την παρουσίαση της τηλεοπτικής εκπομπής «φως στο τούνελ», που προβάλλεται από το MEGA.

Οι Ισπανοί παραγωγοί θεωρούν ότι πρόκειται για μια από τις πιο πετυχημένες ερευνητικές εκπομπές της Ευρώπης και αυτός φυσικά είναι ο λόγος που κέντρισε το ενδιαφέρον του Netflix.

ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ

Η προσωπική και επαγγελματική ζωή της Αγγελικής Νικολούλη θα προβληθεί σε συνέχειες, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχει ως αφετηρία της τα παιδικά της χρόνια στον Πύργο, αλλά και τα 6 χρόνια της ζωής της στην Πάτρα, όπου πήρε το δημοσιογραφικό «βάπτισμα».

Στην αχαϊκή πρωτεύουσα, η σπουδαία ρεπόρτερ είχε συνεργασία, στα τέλη της δεκαετίας του ’70, με την εβδομαδιαία τότε «Γνώμη» και κυρίως με την «Πελοπόννησο» όπου εργάσθηκε επί 4 ολόκληρα χρόνια, κάτω από την αρχισυντακτική μπαγκέτα του Γιάννη Καραλή, του Γιάννη Βουλδή και του Αγγελου Βλαχάκη.

ΤΟ ΑΛΜΑ

Η Πάτρα, ωστόσο, αποδείχθηκε «μικρή» για να χωρέσει τις φιλοδοξίες και την πίστη στο αστυνομικό της δαιμόνιο κι έτσι έκανε το άλμα, αναζητώντας τις ευκαιρίες της στην Αθήνα, όπου συνεργάσθηκε με την «Απογευματινή» και το «Εθνος», μέχρις ότου έλθει το δικό της «φως στο τούνελ» στον τηλεοπτικό αέρα.

Τα στελέχη της ισπανικής παραγωγής καταγράφουν κάθε λεπτομέρεια της συναρπαστικής καριέρας της Αγγελικής Νικολούλη, έχοντας απευθυνθεί σε άτομα που την γνωρίζουν καλά και έχουν συνεργασθεί μαζί της. Απομένει να μάθουμε ποια ηθοποιός θα υποδυθεί τον θηλυκό Ηρακλή Πουαρό (ή αν προτιμάτε, τον Σέρλοκ Χολμς).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:42 Σουηδία: Σενάρια πολέμου με στρατιωτικά γυμνάσια και τη συμμετοχή του βασιλιά
18:31 Αιγαίο: Νέες προκλήσεις και παραβιάσεις από την Τουρκία
18:23 Ουκρανία: Ραγδαίες εξελίξεις και παραίτηση του προσωπάρχης του Ζελένσκι
18:14 Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας καταγγέλλει τη συμφωνία κυβέρνησης – εργοδοτών – ΓΣΕΕ για τις συλλογικές συμβάσεις
18:11 Ζητείται η ένταξη της Θεσσαλίας σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
18:00 Η Νικολούλη, η Πάτρα, το Netflix και το άλμα στην καριέρα της
17:51 Δόθηκε παράταση 7 μηνών για την απογραφή στα ασανσέρ
17:41 ΑΕΚ: Αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής στο Conference League
17:35 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Υπουργείο Εξωτερικών για τη λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας
17:31 Καταγγελία από τον αδελφό της γυναίκας-θύματος και σύλληψη 65χρονου για εκδικητική πορνογραφία
17:18 «Πάρε τα λεφτά αγόρι μου, σε παρακαλώ μη με σκοτώνεις», ηχητικά ντοκουμέντα που συγκλονίζουν για τη δολοφονία στη Σαλαμίνα
17:08 Όφελος 5 δισ. ευρώ φέρνει η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής μέχρι το 2035
17:07 Στα 4,8 εκατ. τα πριμ της Πολιτείας, που ήδη καταβάλλονται για εξαιρετικές διεθνείς διακρίσεις τη διετία 2022-2023
17:00 Η Πάτρα στο επίκεντρο: Υπουργοί και επιχειρηματίες αναμένονται για τη ΓΣ της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων
16:52 Στο Υπουργείο Παιδείας ο Δήμαρχος Καλαβρύτων: Να γίνει ξεχωριστή περιοχή μετάθεσης εκπαιδευτικών  ο Δήμος Καλαβρύτων
16:44 Γιαννούλης Χαλεπάς: Το φως που επέζησε από το σκοτάδι – Ο Γιώργης Κοντοπόδης μιλά για την ψυχή πίσω από τον θρύλο
16:36 11 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα 3,7 δισ. που καταβάλλονται στους αγρότες
16:28 Αντικείμενο μελέτης ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στο ευρωπαϊκό έργο HERIT ADAPT
16:20 Αιγιάλεια: Χρηματοδότηση ενός εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτογραμμής στην Αιγείρα
16:12 Συνάντηση νέου Συλλόγου Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Αχαΐας με τον Δήμαρχο Αιγίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ