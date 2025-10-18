Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέλυσε πρώην προπονητή της Παναχαϊκής

Ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Άγγελου Ποστέκογλου

Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέλυσε πρώην προπονητή της Παναχαϊκής
18 Οκτ. 2025 21:23
Pelop News

Την απομάκρυνση του Άγγελου Ποστέκογλου, ο οποίος στο παρελθόν είχε καθίσει στον πάγκο της Παναχαϊκής, ανακοίνωσε σήμερα (18/10/2025) η Νότιγχαμ Φόρεστ μετά τη νέα ήττα από την Τσέλσι με 3-0 εντός έδρας.

Ο Απόλλων έκανε τη δουλειά στην Κέρκυρα, πρώτη νίκη «εκτός»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου έκατσε στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ για μόλις οκτώ παιχνίδια, στα οποία είχε έξι ήττες και δύο ισοπαλίες. Αυτή ήταν η δεύτερη απομάκρυνση προπονητή, καθώς ακόμα πιο νωρίς στη σεζόν ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο είχε φύγει από το «Σίτι Γκράουντ». Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός έμεινε για μόλις 39 ημέρες στο Νότιγχαμ.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων και εμφανίσεων, ο Άντζι Ποστέκογλου απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως προπονητής με άμεση ισχύ. Ο Σύλλογος δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν», αναφέρει η αγγλική ομάδα στην ανακοίνωσή της.

Ο Βρετανικός σύλλογος βρίσκεται στην 18η θέση της βαθμολογίας της Premier League με μόλις πέντε βαθμούς σε οκτώ αγωνιστικές.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:51 Αυτός είναι ο λόγος που οι ηλικιωμένοι σκύλοι περπατούν αργά και με βαριά βήματα
22:27 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:15 Πιάστηκαν στη «φάκα» με 42 κιλά κάνναβη αξίας σχεδόν 670.000 ευρώ! ΦΩΤΟ
22:03 Σπείρα ανηλίκων είχε ρημάξει τα πάντα!
21:54 Το μπάσκετ στην νέα εποχή!
21:42 Χαμάς: Θα επιστρέψει τις σορούς δύο Ισραηλινών ομήρων
21:31 Χαρακίρι με ΠΑΟΚ ο Προμηθέας, μπλακ-άουτ και ήττα στο φινάλε! – Φωτογραφίες/δηλώσεις
21:30 Ηράκλειο: Τροχαίο με εγκλωβισμό μητέρας και παιδιού
21:23 Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέλυσε πρώην προπονητή της Παναχαϊκής
21:12 Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο
21:08 «Μην πειράξετε τα ονόματα των θυμάτων», το κοινό μήνυμα Καρυστιανού και Ρούτσι
20:52 Πυροσβεστική: Ενισχύεται με 4.500 επιπλέον μάχιμα στελέχη έως το 2026
20:44 Ελλάδα: Μακάβριο στατιστικό, οι περιοχές που μετρούν περισσότερους θανάτους από ότι γεννήσεις
20:32 ΗΠΑ: Χαμός με τον Τραμπ, τον παρομοιάζουν με τον Χίτλερ! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:19 Καιρός (19/10/2025): Διήμερο κακοκαιρίας προ των πυλών, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
20:12 Ο Απόλλων έκανε τη δουλειά στην Κέρκυρα, πρώτη νίκη «εκτός»
20:11 Νίκες για Πάτραι, Νίκη Προαστείου και Πήγασο στην Α΄ Κατηγορία
20:05 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου το ήθελε πολύ και έκανε το «2 στα 2» στην έδρα της ΦΩΤΟ
20:00 Κεφαλονιά: Αποκαλύψεις-σοκ για τη 17χρονη που κακοποίησε τη 13χρονη – Τρία χρόνια εκφοβισμού καταγγέλλει η μητέρα ΒΙΝΤΕΟ
19:48 Κατάθεση-κλειδί στη Φοινικούντα: Ο επιχειρηματίας που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το φονικό σπάει τη σιωπή του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ