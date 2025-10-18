Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέλυσε πρώην προπονητή της Παναχαϊκής

Την απομάκρυνση του Άγγελου Ποστέκογλου, ο οποίος στο παρελθόν είχε καθίσει στον πάγκο της Παναχαϊκής, ανακοίνωσε σήμερα (18/10/2025) η Νότιγχαμ Φόρεστ μετά τη νέα ήττα από την Τσέλσι με 3-0 εντός έδρας.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου έκατσε στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ για μόλις οκτώ παιχνίδια, στα οποία είχε έξι ήττες και δύο ισοπαλίες. Αυτή ήταν η δεύτερη απομάκρυνση προπονητή, καθώς ακόμα πιο νωρίς στη σεζόν ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο είχε φύγει από το «Σίτι Γκράουντ». Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός έμεινε για μόλις 39 ημέρες στο Νότιγχαμ.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων και εμφανίσεων, ο Άντζι Ποστέκογλου απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως προπονητής με άμεση ισχύ. Ο Σύλλογος δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν», αναφέρει η αγγλική ομάδα στην ανακοίνωσή της.

Ο Βρετανικός σύλλογος βρίσκεται στην 18η θέση της βαθμολογίας της Premier League με μόλις πέντε βαθμούς σε οκτώ αγωνιστικές.

