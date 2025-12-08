Η Ολυμπιάδα εκμεταλλεύτηκε την ήττα του ΑΟ Αιγιαλέων και ανέβηκε στη κορυφή

Η Ολυμπιάδα εκμεταλλεύτηκε την ήττα του ΑΟ Αιγιαλέων και ανέβηκε στη κορυφή
08 Δεκ. 2025 10:42
Pelop News

Έτοιμη για σπουδαία πράγματα είναι η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας η οποία  νίκησε  εύκολα, εντός έδρας, με 3-0  (25-18, 25-16, 25-17) σετ την Πετρούπολη, για τη 8η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει την άνοδο.

Η πατρινή ομάδα σημείωσε τη 4η συνεχόμενή νίκη της και 7η  στο φετινό πρωτάθλημα και παραμένει στην 2η θέση της βαθμολογίας πίσω από τον πρωτοπόρο Παμβοχαϊκό ο οποίος έχει ένα αγώνα λιγότερο, ενώ εκμεταλλεύτηκε και την ήττα του ΑΟ Αιγιαλέων.

Εκτός από το καθαρά βαθμολογικό, πλέον μετά από 8 αγωνιστικές έχουμε δείγμα και η φετινή Ολυμπιάδα έχει δείξει ότι είναι πολύ δυνατή.  Οι “πορτοκαλί” θα είναι εκτός απροόπτου, στην πρώτη τετράδα και τα play-offs, όπου θα διεκδικήσουν την άνοδο τους στην Pre League.

Πάντως, από σήμερα οι πορτοκαλί πιάνουν δουλειά για τον δύσκολο άγνωμα του Σαββάτου με την ΑΕΚ.

