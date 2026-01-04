Η Ολυμπιάδα λύγισε από τον Παμβοχαϊκό

Παρότι ξεκίνησε δυνατά και πήρε το 1ο σετ η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας έχασε εκτός έδρας με 3-1 (24-26, 25-21, 25-14, 25-15) σετ από τον ισχυρό Παμβοχαϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής και μπήκε με το «αριστερό» στο 2026.

Με αυτή την ήττα η πατρινή ομάδα παραμένει στην 2η θέση της βαθμολογίας, έχοντας πια σε απόσταση αναπνοής την Γλυφάδα και τον ΑΟ Αιγιαλέων, ενώ η απόσταση από την κορυφή είναι πλέον στο -6 και δύσκολα θα καλυφτεί.

Στο αγωνιστικό μέρος, οι «πορτοκαλί» αν και ξεκίνησαν δυνατά κατακτώντας το πρώτο σετ με 24-26, στη συνέχεια προσπάθησαν για τον βαθμό στο δεύτερο σετ το οποίο έχασαν με 25-21, ενώ στα επόμενα δεν κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση χάνοντάς τα με 25-14 και 25-15, αντίστοιχα.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Φερτάκης, Ρουμελιώτης, Μπρουκς, Βεζύρης, Αδαμόπουλος, Παναγιωτάρας, λίμπερο ο Πετρίδης, (Γεωργιόπουλος, Κάββουρας).

