Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε στην οικία Παλαμά: Η Πάτρα υποδέχθηκε το σύμβολο των Αγώνων με συγκίνηση ΦΩΤΟ

Η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε σήμερα 27 Νοεμβρίου από την Πάτρα στο πλαίσιο της λαμπαδηδρομίας που οδηγεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026. Η διαδρομή της στην πόλη κορυφώθηκε μπροστά στην οικία του Κωστή Παλαμά, όπου πραγματοποιήθηκε τελετή τιμής για τον ποιητή του Ολυμπιακού Ύμνου.

Στον δρόμο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες Πατρινοί, πολλοί από τους οποίους κατέγραψαν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα. Ο λαμπαδηδρόμος, φορώντας την επίσημη στολή, ύψωσε τη δάδα και άναψε τη μεγάλη φλόγα στον τελετουργικό βωμό που είχε στηθεί μπροστά από το ιστορικό κτίριο, ενώ γύρω του βρίσκονταν στελέχη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αθλητές και εθελοντές σε παραδοσιακές ενδυμασίες.

Από τα μπαλκόνια της οδού Κορίνθου, κάτοικοι παρακολούθησαν την τελετή, ενώ στο σημείο είχαν παραταχθεί μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών, ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές, προσδίδοντας ιδιαίτερο χρώμα στη στιγμή.

Μετά την επίσημη λήξη της υποδοχής από τον Δήμο Πατρέων, ακολούθησε το πρόγραμμα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς». Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομη αναφορά στη σημασία των σταθμών της λαμπαδηδρομίας στην Ελλάδα και στη συνέχεια έγινε η ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου – εκεί όπου το έργο του Παλαμά συνδέθηκε ξανά με την Ολυμπιακή παράδοση, ακριβώς έξω από το σπίτι όπου γεννήθηκε.

Το Ολυμπιακό Κίνημα εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας και μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ, Θωμά Τόκα, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την τελετή.

Οι διοργανωτές κάλεσαν τους πολίτες να συμμετάσχουν τιμητικά, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του Παλαμά και το πνεύμα του Ολυμπισμού. Η σημερινή διέλευση της Φλόγας αποτέλεσε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της λαμπαδηδρομίας, καθώς συνέδεσε τον σύγχρονο θεσμό με την πατρινή πολιτιστική κληρονομιά.

