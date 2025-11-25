Η Ολυμπιακή Φλόγα τιμά τον Κωστή Παλαμά: Στάση στην Πάτρα με ξεχωριστή τελετή στις 27 Νοεμβρίου

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα περάσει από την Πάτρα στις 27 Νοεμβρίου του 2025 στο ταξίδι της προς Milano-Cortina, για τους 25ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Κατά την διέλευσή της, θα σταθεί τιμητικά στο σπίτι, όπου γεννήθηκε ο δημιουργός του Ολυμπιακού Ύμνου, ο Κωστής Παλαμάς. Μία μικρή τελετή απόδοσης τιμής οργανώνεται αυτή την ημέρα στην οδό Κορίνθου 241 από την Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και το Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών.

Για άλλη μία φορά, η πόλη μας θα συμμετάσχει σε ένα γεγονός παγκόσμιας ακτινοβολίας, αφενός με την εκδήλωση υποδοχής του Δήμου Πατρέων, αφετέρου με την τελετή απόδοσης τιμής στην οικία Παλαμά. Μετά τη λήξη της τελετής υποδοχής από τον Δήμο Πατρέων ξεκινά η εκδήλωση της Στέγης Γραμμάτων, μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχει ορίσει για την λαμπαδηδρομία στη Πάτρα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Στη μικρή εισαγωγή της εκδήλωσης σηματοδοτείται η επιλογή των τόπων διέλευσης της Λαμπαδηδρομίας στον Ελλαδικό χώρο. Το κυρίως μέρος περιλαμβάνει, προφανώς, την ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου και την πράξη απόδοσης τιμής στον Ποιητή και το έργο του. Στην εκδήλωση, το Ολυμπιακό Κίνημα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας-Εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ, κύριο Θωμά Τόκα.

Προσκαλούμε τους συμπολίτες μας να παραστούν στην εκδήλωση της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών , τιμώντας τον Ποιητή και το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων .

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



