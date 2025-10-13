Η ομιλία του Τραμπ μετά την απελευθέρωση των ομήρων ΒΙΝΤΕΟ

Στην Κνεσετ έφτασε γύρω στις 11 το πρωί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί με οικογένειες ομήρων και στη συνέχεια να εκφωνήσει ομιλία στην ολομέλεια, στο πλαίσιο της επίσκεψης-αστραπής που πραγματοποιεί στο Ισραήλ πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Αμέσως μετά την άφιξή του στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους, υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ γράφοντας την παρακάτω φράση «Είναι μεγάλη μου τιμή – μια σπουδαία και όμορφη μέρα. Ένα νέο ξεκίνημα».

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Τραμπ προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Τον Τραμπ υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Trump is in the Knesset building. “This is my great honor – a great and beautiful day. A new beginning.” pic.twitter.com/oSDuP0WWmp — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

Λίγο μετά την άφιξή του ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης», ενώ αναφορικά με τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», κάτι που είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, σχολίασε ότι “πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους”.

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι θα ήταν “περήφανος” να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας. “Την ξέρω τόσο καλά χωρίς να την έχω επισκεφθεί”, σχολίασε. “Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω εκεί το πόδι μου”, πρόσθεσε. “Πιστεύω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες”, σημείωσε ο ίδιος αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

