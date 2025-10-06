Η «Ωρα Πατρών» για επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου

Σε ανακοίνωση της παράταξης «Ωρα Πάτρων» με επικεφαλής τον Γιώργο Ρώρο, αναφέρεται:

«Η πρόταση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών κύριου Μπούρα για επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.

Οι αυξήσεις σε ρεύμα, ενοίκια, τρόφιμα μειώνουν συνεχώς την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η πολιτεία επιδοτεί τα εισιτήρια στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη αλλά όχι όμως στην τρίτη πόλη της χώρας, όπου φοιτούν 35.000 φοιτητές. Το πολιτικό δυναμικό της πόλης έχει υποχρέωση να φέρει το θέμα μέσω κοινής Κοινοβουλευτικής ενέργειας στην Βουλή και να θέσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προ των ευθυνών της.

Πριν ένα χρόνο η παράταξη μας την 24 Οκτωβρίου 2024 είχε φέρει δημόσια πρόταση στο Δημοτικό συμβούλιο για επιδότηση από τον Δήμο του φοιτητικού εισιτηρίου.

Δυστυχώς η δημοτική αρχή δεν έφερε το θέμα προς συζήτηση και δεν υπήρξε καμία απολύτως ανταπόκριση.

Το Αστικό ΚΤΕΛ με τη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο έκανε το πρώτο βήμα, θα πρέπει η δημοτική αρχή να φέρει το θέμα προς συζήτηση και να επιδότηση στα πλαίσια του δυνατού το φοιτητικό εισιτήριο έτσι ώστε να δείξουμε στην πράξη ότι η πόλη καλοδέχεται τους φοιτητές είναι φιλική και φιλόξενη. Την ίδια παρέμβαση εξάλλου, μπορεί να κάνει και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, εφόσον θέλει να ισχυρίζεται ότι στηρίζει την Δυτική Ελλάδα, τους φοιτητές που σπουδάζουν στην περιοχή ευθύνης της (υπάρχουν και τμήματα εκτός Πατρών) και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Η ανταπόκριση που βρήκε πριν ένα χρόνο η πρόταση μας ήταν σημαντική. Φοιτητικοί σύλλογοι και φοιτητές επικοινώνησαν μαζί μας προκειμένου να ενισχύσουν τη φωνή μας. Επί πλέον οι σπουδαστές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας ζήτησαν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα.

Επειδή υπήρχε εξαίρεση των σπουδαστών δεύτερης ευκαιρίας από μειωμένο εισιτήριο, το θέμα ήρθε στη Βουλή μέσω των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ Καλαματιανού και Παναγιωτόπουλου.

Ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει Δήμοι σε όλη τη χώρα όπως ο Δήμος Ιωαννιτών που επιδότησε το εισιτήριο, η Περιφέρεια Ιονίων νήσων κ.α.

Θέτουμε δημόσια την πρόταση μας στον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου και σε όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση καλούμε τους φοιτητικούς συλλόγους με εικοσιπέντε υπογραφές να φέρουν το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική αρχή του κυρίου Πελετίδη οφείλει έμπρακτα να δείξει το φιλολαϊκό πρόσωπο. ‘Οχι μόνο στα λόγια.

Τέλος οι φορείς της πόλης Επιμελητήρια, (Εμπορικό, ΤΕΕ, Οικονομικό), Ομοσπονδίες (ΟΕΒΕΣΝΑ κλπ), οι σύλλογοι (Εμπορικός κλπ) οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, έτσι ώστε η πόλη να γίνει φιλική και λιγότερο δαπανηρή για τους φοιτητές, επομένως επιλέξιμη για φοιτητές εκτός της πόλης μας, αλλά και στήριξης των εισοδημάτων των Πατρινών οικογενειών.

Γιατί όλοι μαζί μπορούμε».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



