Η Ουκρανία υπέγραψε μνημόνιο προθέσεων με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε την υπογραφή μνημονίου προθέσεων για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ.

Η Ουκρανή υπουργός Οικονομίας, Γιούλια Σβιριτένκο, δήλωσε ότι το μνημόνιο πρόθεσης ανοίγει τον δρόμο για αυτό που χαρακτήρισε ως συμφωνία οικονομικής συνεργασίας.

Όπως ανέφερε, η τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την ελπίδα πως η συμφωνία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Η δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο είχε προσωρινά εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις.

Η Σβιριτένκο ανακοίνωσε την υπογραφή του μνημονίου μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

We are happy to announce the signing, with our American partners, of a Memorandum of Intent, which paves the way for an Economic Partnership Agreement and the establishment of the Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/AQsHPkWh5X

